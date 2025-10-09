Divulgação/PF Carros apreendidos na operação desta quinta (09)

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (09) mandados de busca e apreensão em 66 alvos suspeitos de envolvimento com esquema de descontos irregulares a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS). Entre eles, está o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), que tem como vice-presidente "Frei Chico", irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as buscas são feitas em sete estados e no Distrito Federal. A ação ocorre em nova etapa da "Operação Sem Desconto", que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Apreensões

Divulgação/PF A quantia exata em dinheiro que foi apreendida não foi informada





Segundo a PF, as buscas desta quinta têm o objetivo de "aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial".

Os estados alvos da operação são: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia, além do Distrito Federal. Foram apreendidos quantias de dinheiro e carros de luxo dos investigados.

Sindicato associado a irmão de Lula é alvo

Uma das entidades que tiveram mandados de busca e apreensão expedidos foi o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), em que José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor e vice-presidente. Ele é irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente do sindicato, Milton Baptista de Souza Filho, presta depoimento à CPI do INSS na manhã desta quinta (09); sua residência também foi alvo nesta quinta. Frei Chico não aparece como investigado até as últimas atualizações da PF.

Em nota enviada ao iG, o Sindnapi manifestou surpresa com o cumprimento dos mandados em sua sede em São Paulo e na casa de seu presidente. O sindicato também afirmou que os seus advogados não tiveram acesso ao inquérito, aos motivos da ação ou ao "fundamentos da decisão que autorizou a deflagração da medida cautelar" .

O Sindnapi afirmou que reitera "seu absoluto repúdio e indignação com quaisquer alegações de que foram praticados delitos em sua administração ou que foram realizados descontos indevidos de seus associados" .

No final da nota, a entidade disse que vai comprovar a lisura e a legalidade de sua atuação, "sempre em prol de seus associados, garantindo-lhes a dignidade e respeito que são devidos" .





Descontos no INSS

Em abril deste ano, a Polícia Federal revelou um esquema de descontos associativos indevidos feitos em aposentadorias e pensões do INSS sem autorização dos beneficiários. Segundo as investigações, entidades teriam retido indevidamente cerca de R$ 6,3 bilhões de 2019 a 2024.

As descobertas resultaram na demissão do presidente do INSS e afastamento de servidores, bem como a instalação de uma CPMI no Congresso para apurar as irregularidades. O INSS estabeleceu que todos os que tiveram descontos indevidos devem ser ressarcidos até 31 de dezembro de 2025.