Reprodução Menina de 6 anos morre em incêndio causado por vape deixado carregando em quarto

Uma menina de 6 anos morreu em um incêndio causado por um vape que estava carregando no cômodo onde ela dormia, em Leicester, na Inglaterra. O caso, ocorrido em setembro de 2024, voltou a ser discutido nesta segunda-feira (6) durante uma audiência que investiga as circunstâncias da tragédia.

A vítima, identificada como Chamiah Brindley, dormia no sótão da casa com uma irmã mais velha quando as chamas começaram, por volta das 4h da manhã. Segundo a perícia, o incêndio teve origem na bateria de íon-lítio do cigarro eletrônico, que estava conectado à tomada ao lado da cama.

A mãe da criança, Tracey Moore, relatou que acordou com os gritos das filhas. Ela conseguiu tirar de casa os outros dez filhos e dois adultos, mas percebeu que Chamiah ainda estava no quarto.

"Corri com meu parceiro e meu filho para o quarto dela, mas não conseguimos entrar por causa da fumaça densa e das chamas. Meu cabelo chegou a queimar", disse Tracey à corte.

Os bombeiros relataram que o acesso ao sótão era difícil, já que a porta precisou ser arrombada. Além disso, os alarmes de fumaça haviam sido removidos meses antes e as claraboias estavam pregadas, o que impediu qualquer tentativa de fuga.

Chamiah foi encontrada ainda viva pelos socorristas, mas não resistiu. O laudo apontou que a causa da morte foi inalação de fumaça.

O perito do Corpo de Bombeiros, Dean Thornton, informou que oito vapes foram encontrados no quarto, incluindo o que causou o incêndio. A origem exata do aparelho ainda não foi identificada.





A irmã adolescente da vítima, de 14 anos, chegou a ser detida durante as investigações, mas foi liberada e não enfrentará acusações.