Reprodução/PMESP Trio é preso após roubo com retenção de vítimas em São Paulo

Três homens foram presos em flagrante após i nvadirem uma casa e fazerem uma família refém na região da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) em nota.

O caso aconteceu no último domingo (5), na Rua Caio Graco. Segundo a corporação, equipes do 4º Batalhão foram acionadas após uma testemunha ver três pessoas invadindo a residência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão aberto, luvas descartáveis e máscaras no chão, que seriam indícios de que o crime ainda estava em andamento.

Na casa, os agentes localizaram um casal amarrado com enforca-gatos e visivelmente abalado. Um dos suspeitos mantinha as vítimas reféns e tentou destruir um celular enquanto se comunicava com comparsas do lado de fora, mas foi contido e algemado. Outros dois homens foram encontrados no andar de cima.

Durante a busca, a PM encontrou uma mochila com munições de revólver calibre .32, uma chave de fenda e diversos objetos das vítimas, incluindo joias já separadas pelos criminosos. A residência estava revirada, com gavetas e móveis em desordem.

O trio foi preso em flagrante e levado ao 91º Distrito Policial (Ceasa), onde teve a prisão ratificada. As vítimas foram liberadas ilesas. O caso foi registrado como roubo e segue sob investigação.





O Portal iG procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para mais detalhes sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para novas informações.