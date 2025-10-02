Reprodução Mulher é morta a tiros pelo marido

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), suspeito de assassinar a esposa, de 27 anos, e ferir o filho de quatro meses a tiros dentro da casa da família, no município de Ibiá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG.



Segundo a Polícia Militar, a mãe do suspeito relatou que ele teve um surto psicótico antes do crime e agrediu toda a família, incluindo ela própria, a esposa, o bebê e outro filho, de 12 anos.



Após as agressões, o homem teria acusado a companheira, Layene Helena Gomes da Silva, de traição e, em seguida, efetuado sete disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu a mão do bebê, que estava deitado em uma cama. Layene morreu ainda no local.



Imagens de câmeras de segurança mostraram que, após o crime, o suspeito fugiu para uma casa localizada em uma área de mata, onde foi encontrado e preso em flagrante. Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre .22, que seria a arma usada no homicídio.



O bebê recebeu atendimento médico e foi liberado, ficando sob os cuidados da avó paterna. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do crime.



Layene Helena Gomes da Silva foi sepultada na manhã desta quarta-feira (1º), no Cemitério Recanto da Saudade, em Ibiá.