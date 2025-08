AccuWheather Vulcão na Indonésia entra em erupção e lança coluna de cinzas de 10 km; autoridades alertam para riscos

Um vulcão no leste da Indonésia entrou em erupção nesta semana, expelindo uma coluna de cinzas ardentes que atingiu 10 quilômetros de altura. A erupção ocorre cerca de quatro semanas após outro episódio que provocou o cancelamento de dezenas de voos no aeroporto internacional de Bali.

Localizado na ilha turística de Flores, o monte Lewotobi Laki Laki, com 1.584 metros de altitude, entrou em erupção às 9h48 (horário de Brasília) desta sexta-feira, segundo informou a Agência Nacional de Vulcanologia em comunicado oficial. A coluna eruptiva, de acordo com o órgão, “foi medida em aproximadamente 10 mil metros acima do topo”.

O chefe da agência, Muhamad Wafid, explicou que a erupção foi provocada pelo acúmulo de gases nas últimas semanas. Ele também alertou para o risco de lahars — fluxos de lama e detritos vulcânicos que podem se formar durante chuvas fortes —, especialmente perigosos para as comunidades que vivem próximas aos rios na região.

Até o momento, não há registro de vítimas ou danos materiais provocados pela erupção. Ainda assim, autoridades recomendaram que turistas e moradores evitem qualquer atividade em um raio de seis quilômetros ao redor do vulcão.

Imagens divulgadas pela agência de geologia mostram um raro fenômeno conhecido como raio vulcânico, que surgiu no topo da coluna de fumaça.

No mês passado, o Lewotobi Laki Laki expeliu uma coluna de cinzas ainda maior, que chegou a 18 km de altura, causando o cancelamento de 24 voos no aeroporto de Bali. Até agora, não há registro de novos voos atrasados ou cancelados por conta da erupção desta sexta-feira.

O nome Laki Laki significa “homem” em indonésio. Ele fica ao lado de outro vulcão, mais alto porém menos ativo, chamado Perempuan — que significa “mulher” e tem 1.703 metros.

A Indonésia, formada por milhares de ilhas, está situada no chamado “Círculo de Fogo” do Pacífico, região conhecida pela intensa atividade sísmica e vulcânica.