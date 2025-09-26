Google Street View Ataque a tiros em escola de Sobral deixa dois mortos e feridos

Dois estudantes foram mortos e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros no estacionamento de uma escola em Sobral, no interior do Ceará, durante o intervalo das aulas nesta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram de motocicleta, efetuaram os disparos da calçada e fugiram em seguida.



As vítimas estavam no pátio da instituição quando foram atingidas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, drogas, embalagens e uma balança de precisão foram encontradas com um dos estudantes mortos, o que levanta a hipótese de envolvimento com o tráfico.



O secretário de Segurança do estado, Roberto Sá, classificou o caso como execução e afirmou que o crime está relacionado a uma espiral de violência ligada ao tráfico de drogas. A motivação ainda é investigada.



Os feridos foram socorridos pelo SAMU e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Dois deles já receberam alta e um segue internado.



A escola atende exclusivamente alunos do ensino médio, com mais de mil estudantes e 54 professores, segundo o Censo Escolar.