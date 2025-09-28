Reprodução/Google Earth Bar American Fish Company, em Southport, na Carolina do Norte

Um ataque a tiros deixou três mortos e oito feridos na noite deste sábado (27) em Southport, cidade no litoral da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela ABC News, os disparos foram feitos por um homem que estava em um barco e abriu fogo contra clientes do bar American Fish Company, localizado na área do Southport Yacht Basin.

O caso aconteceu por volta das 21h30, quando o barco se aproximou da margem e começou a atirar em direção ao público que estava na parte aberta do bar. Em seguida, o suspeito deixou o local navegando pelo Intracoastal Waterway, uma importante via aquática da região. A prefeitura de Southport publicou um alerta em sua página no Facebook pedindo que moradores evitassem a área e permanecessem em casa devido à presença do atirador.

Segundo a porta-voz da cidade, ChyAnn Ketchum, cerca de 30 minutos depois do ataque, a Guarda Costeira dos Estados Unidos avistou um indivíduo que correspondia à descrição do atirador em uma rampa pública de barcos em Oak Island, cidade vizinha. O suspeito foi detido e levado ao Departamento de Polícia de Oak Island. As vítimas não tiveram seus nomes divulgados.

Southport, cidade com pouco mais de 4,3 mil habitantes localizada na foz do rio Cape Fear, é conhecida por atrair turistas em busca de bares e restaurantes à beira-mar. O ataque, que interrompeu uma noite de lazer em um dos pontos mais movimentados da cidade, gerou choque na comunidade local.

Epidemia de violência

Nos Estados Unidos, a violência armada segue sendo um problema. De acordo com dados do Gun Violence Archive, em 2023 foram registrados 656 tiroteios em massa, em 2022, 647 e em 2021 689 casos.

O quadro também ganha contornos políticos, com diversos atentados contra figuras públicas ao longo da história americana. Os casos mais famosos são os dos presidentes Abraham Lincon, assassinado em 1865 e John F Kennedy, em 1963. Nas eleições do ano passado, houve uma tentativa de assassinato do atual presidente, Donald Trump em um comício e recentemente a morte do ativista Charlie Kirk também levantou discussões sobre o controle de armas nos EUA.