Foto: Marcela Correia/Ascom PCBA e Instagram Polícia apreendeu munições na residência do YouTuber

O youtuber Wellington Mattos, de 27 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (24) no bairro Feira X, em Feira de Santana, interior da Bahia, após trocar tiros com policiais da DRFR (Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos). Durante a ação, ele tentou usar a esposa e o filho como escudo.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, Mattos se encontrava no andar superior de sua residência e ameaçou atirar contra os agentes. Após tentativa de negociação, ele se rendeu e entregou a pistola calibre .380 utilizada no confronto.

Na casa, foram apreendidos pés de maconha, estojos de munição e uma balaclava. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local.

O youtuber foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele passou por exames de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Confira a nota da polícia na íntegra:

“Na manhã de quarta-feira (24), a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), prendeu em flagrante um suspeito após confronto no bairro Feira X, naquele município. Durante diligências para apurar denúncia de que havia armas e drogas em uma residência, os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito, que se encontrava no andar superior do imóvel. Ele ameaçou atirar contra quem se aproximasse, mas, após negociação, desceu, tentou utilizar a companheira e a criança como escudo e, em seguida, se rendeu. A arma utilizada, uma pistola calibre .380, foi entregue aos policiais. Na casa, foram apreendidos pés de maconha, estojos de munição e uma balaclava. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ele realizou os exames legais e está custodiado a disposição da Justiça.”





Wellington Mattos no YouTube

O influenciador é conhecido por seu canal no YouTube, com mais de 155 mil inscritos, onde publica conteúdos polêmicos sobre temas religiosos e sociais.

O Portal iG tentou encontrar o contato da defesa do youtuber, mas não conseguiu. A reportagem será atualizada caso haja manifestação.