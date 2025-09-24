Kam Air/Reprodução Adolescente percorreu cerca de mil quilômetros a bordo de uma aeronave da companhia Kam Air

Um adolescente de 13 anos se escondeu no compartimento do trem de pouso de um avião que partiu de Cabul, no Afeganistão, e conseguiu chegar vivo a Nova Délhi, na Índia, após um voo de quase duas horas. As informações são do Clarín.

O menor, originário da província de Kunduz, foi interceptado pelas autoridades indianas ao desembarcar e, segundo o aeroporto de Cabul, acabou devolvido “ de maneira segura ” a seu país e entregue ao Emirado Islâmico, como se autodenomina o regime talibã.

Especialistas em aviação explicam que sobreviver nesse compartimento é praticamente impossível devido ao frio intenso e à falta de oxigênio em altitude, segundo o Clarín. Ainda assim, o adolescente resistiu ao trajeto de cerca de mil quilômetros a bordo de uma aeronave da empresa local Kam Air, que opera rotas internacionais a partir do Afeganistão.

Tentativa de fuga

As autoridades investigam como o menor conseguiu entrar no aeroporto e acessar a aeronave.

Embora os motivos não tenham sido confirmados, há suspeita de que ele tenha tentado fugir da crise humanitária e do regime talibã. Desde que o grupo retomou o poder em agosto de 2021, a economia do país entrou em colapso estrutural, com 23 milhões de pessoas dependendo de ajuda humanitária, segundo dados da ONU. Mais de 65% da população vive abaixo da linha da pobreza.

Uma das dificuldades para deixar o país está no preço das passagens aéreas. Um bilhete de ida e volta entre Cabul e Nova Délhi pode ultrapassar US$ 700 (cerca de R$ 3,6 mil, na cotação atual), valor inalcançável para grande parte dos afegãos.

Apenas poucas companhias, como Kam Air, Flydubai, Air Arabia, Turkish Airlines e Ariana Afghan Airlines, oferecem voos internacionais a partir de Cabul.





A tentativa extrema do adolescente se insere em um movimento contínuo de saída de afegãos desde a volta dos talibãs ao poder. O grupo manteve, por mais de duas décadas, confronto direto contra países da Otan, liderados pelos Estados Unidos, em uma guerra que deixou mais de oito mil soldados mortos, além de milhares de civis.