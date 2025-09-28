Reprodução Russell M. Nelson morreu aos 101 anos

Russell M. Nelson, 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, morreu pacificamente na noite de sábado (27) em sua residência em Salt Lake City, Utah, aos 101 anos.

O anúncio oficial foi feito pela própria igreja, que informou que o líder mórmon faleceu tranquilamente, sem detalhar a causa da morte.

Nascido em 9 de setembro de 1924, Nelson se formou em medicina pela Universidade de Utah aos 22 anos e serviu como médico no Exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, realizando duas missões médicas.

Veja mais: Tiroteio em igreja mórmon deixa 1 morto e 9 feridos nos EUA



Especializou-se em cirurgia cardiotorácica e, em 1955, realizou a primeira cirurgia de coração aberto em Utah. Ao longo de sua carreira, conduziu mais de 7 mil procedimentos cirúrgicos e era fluente em 11 idiomas.

Nelson iniciou sua liderança religiosa em posições leigas, incluindo superintendente de Escola Dominical em Minnesota e conselheiro em bispado em Washington, D.C.

Foi ordenado apóstolo em 7 de abril de 1984, aos 59 anos, e serviu no Quórum dos Doze Apóstolos por 34 anos antes de assumir a presidência da igreja em 14 de janeiro de 2018, aos 93 anos, sucedendo Thomas S. Monson.

Durante seu mandato, Nelson promoveu mudanças na estrutura de cultos, reduzindo o tempo das reuniões dominicais de três para duas horas e introduzindo o currículo "Come, Follow Me" para estudo em casa.

Também orientou o uso exclusivo do nome oficial da igreja, desencorajando apelidos como "Mórmon" ou "SUD".

Liderou a expansão global da instituição, anunciando mais de 200 novos templos, incluindo o primeiro na China e outros dedicados em Roma e Utah, elevando o total de templos em operação ou planejamento para mais de 350.

Nelson nomeou líderes não brancos no Quórum dos Doze Apóstolos e promoveu hinos regionais, acompanhou parcerias humanitárias e participou de medidas de proteção à saúde durante a pandemia de COVID-19, como fechamento de templos e incentivo a vacinas e uso de máscaras.

Em 2019, revogou uma política que classificava casais do mesmo sexo como apóstatas, mantendo, porém, a oposição ao casamento gay e restrições a tratamentos de afirmação de gênero.





Vida pessoal

Ele foi casado duas vezes, atualmente com Wendy L. Nelson, e teve dez filhos do primeiro casamento, 57 netos e mais de 167 bisnetos. Nos dias anteriores à morte, recebeu visitas de conselheiros da Primeira Presidência, filhos e cônjuges.

A igreja informou que o sucessor será escolhido pelo Quórum dos Doze Apóstolos após o funeral, seguindo a tradição de senioridade apostólica. Espera-se que Dallin H. Oaks, 93 anos, conselheiro sênior da Primeira Presidência, seja o próximo presidente.