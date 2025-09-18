Reprodução Polícia investiga morte de homem em Igreja Universal

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a morte de Giusepe Bastos de Sousa, de 31 anos, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, após sofrer agressões dentro de uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O caso aconteceu na noite de domingo (14). Segundo familiares, Giusepe teve um surto em casa e saiu para a rua. A mãe o encontrou já dentro do templo, onde ele frequentava cultos há cerca de três anos, caído no chão e imobilizado por um pastor.

A irmã da vítima, Desire Bastos de Sousa, disse ter visto o irmão inconsciente quando chegou ao local. “O pastor estava em cima dele, pressionando o pescoço. Meu irmão já não apresentava sinais de vida. Os membros da igreja tentaram impedir nossa aproximação, alegando que ele estava apenas dormindo” , relatou a mulher à imprensa.

Equipes do Samu foram chamadas e encontraram Giusepe sem sinais vitais. Após manobras de reanimação, conseguiram restabelecer a pulsação e o levaram para a UPA de Marechal Hermes. Ele morreu na manhã seguinte, segunda-feira (15).

O atestado de óbito aponta sinais de asfixia por constrição cervical, broncoaspiração e hematomas no pescoço, antebraço e dedos.

Fiéis da igreja disseram que Giusepe chegou exaltado, quebrou um portão e tentou agredir uma pessoa. O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal na 30ª DP (Marechal Hermes), ainda antes da confirmação da morte, e agora é tratado como homicídio.