Reprodução: Site Carlo Acutis Vaticano canoniza Carlo Acutis

Mesmo antes da canonização oficial, a devoção a São Carlo Acutis já fazia parte da rotina dos fiéis da Paróquia São João Batista, em Irani, município de cerca de 10 mil habitantes no Oeste de Santa Catarina. Uma capela em homenagem ao jovem italiano, conhecido como o “santo millennial”, já havia sido construída, mas o vínculo da comunidade ficou ainda mais forte neste mês.

No último dia 9 de setembro, a paróquia recebeu fios de cabelo do santo, enviados pelo Santuário da Espoliação, em Assis, na Itália, onde está sepultado o corpo de Carlo Acutis. A relíquia será exposta permanentemente na igreja a partir de 20 de setembro, permitindo que fiéis possam realizar orações e atos de devoção.

Para Sandro Zamarki, membro da comunidade que esteve em Roma durante a canonização, a experiência foi inesquecível.

“Para nós foi uma experiência extraordinária participar da canonização, especialmente de São Carlo Acutis, que agora está presente em nossa diocese e cidade. Estar em Roma, conhecer os lugares santos e visitar o Santuário da Espoliação foi algo indescritível. Não há palavras para explicar o quanto é bom viver isso” , relatou em publicação nas redes sociais da paróquia.

Já o padre Gilberto Boçon destacou como o jovem santo influencia diretamente a juventude católica, mesmo com seu jeito simples e moderno.

“São Carlo Acutis está sendo chamado de ‘influencer de Deus’. Ele usava calça jeans, tênis Nike, jogava videogame, mas tinha algo a mais: a presença de Deus em sua vida. Costumava dizer que, assim como o sol nos bronzeia, a Eucaristia nos santifica. Sua relíquia, mesmo pequena, será uma presença forte em nossa igreja, atraindo jovens para Deus e para a fé”, afirmou.





Segundo o sacerdote, o testemunho de Carlo Acutis continuará a inspirar novos devotos em Irani.

“A Eucaristia é a estrada que leva ao céu, dizia ele. Que essa presença constante ajude nossa juventude a se aproximar de Deus” , completou.