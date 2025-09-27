Reprodução Elon Musk e Bannon foram citados

A Comissão de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira (26) uma nova leva de documentos relacionados ao espólio de Jeffrey Epstein. Elon Musk e Steve Bannon foram citados nos arquivos.

Os arquivos incluem registros de mensagens telefônicas entre 2002 e 2005, manifestos de voos de 1990 a 2019, livros financeiros e agendas diárias do período de 2010 a 2019.

Foram entregues 8.544 documentos ao Congresso, mas apenas seis páginas foram tornadas públicas até agora. As informações foram parcialmente editadas para resguardar a identidade de vítimas.

Entre as menções, aparecem os nomes de Elon Musk e Steve Bannon, listados em agendas de compromissos. Não há evidências de crimes ou pagamentos associados a eles.

Em uma anotação de 5 de dezembro de 2014, Epstein registrou: “Lembrete: Elon Musk para a ilha em 6 de dezembro (isso ainda vai acontecer?)”. O local se refere à ilha particular de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas.

A mesma agenda incluía um café da manhã provisório com Bill Gates. Musk negou em postagens no X no sábado (27) ter viajado ao local. Ele afirmou que Epstein tentou levá-lo à ilha, mas que recusou.

Em entrevistas anteriores, Musk disse ter visitado uma residência de Epstein em Nova York por cerca de 30 minutos, acompanhado da então esposa, para discutir neurociência.

Outro registro aparece em 14 de fevereiro de 2019, quando Epstein agendou um café da manhã para dois dias depois com Steve Bannon, em Nova York. Esse período antecedeu a prisão de Epstein em julho do mesmo ano.

Relatos de 2019 indicam que Bannon gravou entrevistas extensas com Epstein para um documentário de reabilitação de imagem que não foi concluído. O irmão de Epstein, Mark, confirmou que Bannon auxiliou na preparação dessas gravações.





Outras figuras públicas também foram citadas

Um almoço com Peter Thiel foi marcado em novembro de 2017. Manifestos de voo de maio de 2000 listam o príncipe Andrew como passageiro em um jato particular de Epstein, ao lado de Ghislaine Maxwell.

Ledgers financeiros daquele ano registram pagamentos a um “Andrew” por serviços como massagem e ioga. Bill Gates, por sua vez, aparece em referência a um café da manhã em 2014.

A divulgação provocou reações políticas. Democratas disseram que os arquivos demonstram como Epstein manteve contatos com pessoas influentes após seu acordo de não persecução em 2007, quando foi registrado como agressor sexual.

Republicanos classificaram a liberação parcial como seletiva, com foco em aliados do ex-presidente Donald Trump.

Novas publicações de arquivos estão previstas, após a conclusão das redações destinadas à proteção de vítimas.