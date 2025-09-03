Reprodução Vigilância mostra funcionário encerrando o turno em 9 de agosto de 2019

Uma nova versão da gravação da câmera de segurança, divulgada pelo congresso estadunidense, revelou o conteúdo do "minuto perdido" da noite da morte de Jeffrey Epstein no Metropolitan Correctional Center. As informações são da CBS News.

Ao contrário do que se especulava, nada de anormal ocorreu no corredor da cela durante o intervalo em 09 de agosto de 2019, segundo as imagens.

A divulgação contradiz a explicação anterior dada pela então procuradora-geral Pam Bondi, que havia atribuído a falha a uma reinicialização noturna do sistema de gravação da prisão, e, embora descarte teorias da conspiração, levanta novos questionamentos sobre a qualidade e a integridade das evidências.

A morte de Epstein foi oficialmente considerada um suicídio pelo legista-chefe de Nova York.

A versão mais completa do vídeo, que cobre o período das 18h de 09 de agosto de 2019 até as 07h do dia seguinte, mostra um homem, que se acredita ser um funcionário do turno, afastando-se da mesa dos guardas por volta das 23h59 e saindo da Unidade de Alojamento Especial (SHU), onde Epstein estava detido.

Embora o funcionário passe em frente às escadas que levam à ala de Epstein, ele não parece se aproximar das celas.

Anteriormente, autoridades como o ex-procurador-geral Bill Barr e o ex-procurador federal Geoffrey Berman citaram o vídeo como prova de que ninguém entrou na ala da cela de Epstein durante a noite.

Dan Bongino, ex-procurador assistente, descreveu a filmagem divulgada pelo FBI em julho como um vídeo "bruto" que confirmava que ninguém havia entrado ou saído. No entanto, a nova divulgação feita pelo congresso levanta dúvidas sobre essa afirmação.

Especialistas consultados pela CBS News apontam que os arquivos não possuem metadados, que são códigos que ajudariam a confirmar se as imagens são exportações brutas e não adulteradas.





Qualidade questionada

O vídeo novo apresenta um efeito " fantasma " nos movimentos, uma taxa de quadros reduzida, de 29,97 para 4 quadros por segundo, e uma resolução menor (352x240 em comparação com a versão anterior de 1920x1080).

Segundo especialistas, essa perda de qualidade pode ser resultado do método de exportação do sistema de DVR da prisão.

A ex-procuradora Bondi havia justificado a falha na gravação original, afirmando: " Havia um minuto faltando naquele contador, e o que aprendemos com o Bureau of Prisons foi que todo ano, toda noite, eles refazem aquele vídeo. Toda noite é reiniciado, então toda noite deveria ter aquele mesmo minuto faltando ".