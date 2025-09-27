Reprodução Vice-presidente Geraldo Alckmin em reunião com governadores

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, devem se encontrar nos próximos dias.

Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), afirmou em entrevista à Rede TV! nesta sexta-feira (26) que os dois líderes deram um "passo importante" para as negociações entre os países sobre o tarifaço. O Brasil teve seus produtos taxados em 50% pelo governo norte-americano.



Entenda: Trump diz que combinou encontro com Lula na próxima semana



"Encontro ajudou muito, é um marco fundamental porque tem muita decisão que é tomada na Casa Branca. Então foi uma mensagem importante, que deve ter novos desdobramentos. Presidente Lula sempre nos orientou diálogo e negociação", afirmou.

Trump relatou encontro com Lula

Durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na última terça(23), Trump relatou um breve encontro com Lula, durante o intervalo entre os discursos dos dois. Segundo o presidente dos EUA, eles combinaram de se encontrar na próxima semana.

"Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu o vi, ele me viu, e nós nos abraçamos. E aí eu penso: ‘Vocês acreditam que vou dizer isso em apenas dois minutos?’ Nós realmente combinamos de nos encontrar na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos", disse Trump.

Lula disse que está "otimista" com a reunião. "Foi uma surpresa boa. Acho mesmo que pintou uma química", disse o presidente à imprensa.

"Tive a satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, é muito importante essa relação", disse.





"Torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Não há por que viver em momentos de conflito", completou o presidente. O Itamaraty ainda negocia a reunião entre os dois líderes.