Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Fortes rajadas de vento devem atingir desde o Sul até o Nordeste

O primeiro fim de semana da primavera no Brasil será marcado por contrastes climáticos entre as regiões do país. Enquanto uma massa de ar frio derruba as temperaturas e provoca tempestades no Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste enfrentam tempo seco e rajadas de vento. Já no Norte e no Nordeste, a expectativa é de chuvas intensas, alternadas com áreas de baixa umidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu 11 avisos para este sábado (27). Entre eles, há alertas para risco de ventania, chuvas intensas, tempestades e baixa umidade.

Sul

A instabilidade predomina já a partir de sábado (27) no Rio Grande do Sul, onde há risco de temporais isolados e ventos acima de 70 km/h. O litoral gaúcho e a divisa com Santa Catarina estão sob alerta de perigo para ventos costeiros e tempestades.

No domingo (28), a frente fria avança e espalha pancadas pelos três estados, com risco de temporais no oeste catarinense e paranaense e ventos fortes no leste de SC e no centro-sul do PR. No Rio Grande do Sul, a instabilidade diminui à tarde.

Sudeste

O sábado começa com frio em São Paulo e Minas Gerais, onde os termômetros podem marcar cerca de 10 °C, com possibilidade de geada isolada na Serra da Mantiqueira. Ao longo do dia, o sol predomina, mas a umidade cai a níveis críticos.

No domingo, a frente fria no oceano favorece pancadas isoladas no leste paulista, sem acumulados significativos, enquanto o interior de SP e MG segue quente e seco. O destaque será o vento: rajadas de até 70 km/h podem atingir São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, inclusive nas capitais.

Centro-Oeste

O calor predomina no sábado, com temperaturas que podem chegar aos 40 °C em Mato Grosso e Goiás, além da baixa umidade, que pode cair a 12% em algumas áreas. As chuvas ficam restritas ao norte de Mato Grosso e ao oeste de Mato Grosso do Sul.

No domingo, a frente fria avança sobre MS e provoca pancadas moderadas a fortes no oeste e sul do estado. Goiás e o Distrito Federal seguem com tempo firme, quente e seco.

Nordeste

O fim de semana será de tempo abafado e chuvas concentradas no litoral. No sábado, a circulação de ventos mantém pancadas entre Bahia, Sergipe e Pernambuco, mais intensas entre o Recôncavo baiano e o litoral sergipano.

No interior, o sol predomina e a umidade cai em níveis críticos. No domingo, a chuva enfraquece, mas continua na faixa leste, especialmente entre Aracaju e Maceió. O sertão e o meio-norte da região seguem firmes, quentes e secos.

Norte

A instabilidade será forte em parte da região. No sábado, temporais são esperados no Amazonas, em Roraima e no sul do Pará, com risco de chuva intensa. Acre e Rondônia terão pancadas isoladas, enquanto Tocantins e Amapá seguem com tempo firme.





No domingo, a chuva se intensifica em Roraima, com risco de temporais, e continua de forma mais localizada no Amazonas, Acre e Rondônia. Pará, Tocantins e Amapá seguem com predomínio de sol.