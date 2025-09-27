Fortes rajadas de vento devem atingir desde o Sul até o Nordeste
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O primeiro fim de semana da primavera no Brasil será marcado por contrastes climáticos entre as regiões do país. Enquanto uma massa de ar frio derruba as temperaturas e provoca tempestades no Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste enfrentam tempo seco e rajadas de vento. Já no Norte e no Nordeste, a expectativa é de chuvas intensas, alternadas com áreas de baixa umidade.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu 11 avisos para este sábado (27). Entre eles, há alertas para risco de ventania, chuvas intensas, tempestades e baixa umidade.

Sul

A instabilidade predomina já a partir de sábado (27) no Rio Grande do Sul, onde há risco de temporais isolados e ventos acima de 70 km/h. O litoral gaúcho e a divisa com Santa Catarina estão sob alerta de perigo para ventos costeiros e tempestades.

No domingo (28), a frente fria avança e espalha pancadas pelos três estados, com risco de temporais no oeste catarinense e paranaense e ventos fortes no leste de SC e no centro-sul do PR. No Rio Grande do Sul, a instabilidade diminui à tarde.

Sudeste

O sábado começa com frio em São Paulo e Minas Gerais, onde os termômetros podem marcar cerca de 10 °C, com possibilidade de geada isolada na Serra da Mantiqueira. Ao longo do dia, o sol predomina, mas a umidade cai a níveis críticos.

No domingo, a frente fria no oceano favorece pancadas isoladas no leste paulista, sem acumulados significativos, enquanto o interior de SP e MG segue quente e seco. O destaque será o vento: rajadas de até 70 km/h podem atingir São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, inclusive nas capitais.

Centro-Oeste

O calor predomina no sábado, com temperaturas que podem chegar aos 40 °C em Mato Grosso e Goiás, além da baixa umidade, que pode cair a 12% em algumas áreas. As chuvas ficam restritas ao norte de Mato Grosso e ao oeste de Mato Grosso do Sul.

No domingo, a frente fria avança sobre MS e provoca pancadas moderadas a fortes no oeste e sul do estado. Goiás e o Distrito Federal seguem com tempo firme, quente e seco.

Nordeste

O fim de semana será de tempo abafado e chuvas concentradas no litoral. No sábado, a circulação de ventos mantém pancadas entre Bahia, Sergipe e Pernambuco, mais intensas entre o Recôncavo baiano e o litoral sergipano.

No interior, o sol predomina e a umidade cai em níveis críticos. No domingo, a chuva enfraquece, mas continua na faixa leste, especialmente entre Aracaju e Maceió. O sertão e o meio-norte da região seguem firmes, quentes e secos.

Norte

A instabilidade será forte em parte da região. No sábado, temporais são esperados no Amazonas, em Roraima e no sul do Pará, com risco de chuva intensa. Acre e Rondônia terão pancadas isoladas, enquanto Tocantins e Amapá seguem com tempo firme.


No domingo, a chuva se intensifica em Roraima, com risco de temporais, e continua de forma mais localizada no Amazonas, Acre e Rondônia. Pará, Tocantins e Amapá seguem com predomínio de sol.

