Reprodução/Facebook Blaine Milam é acusado de matar a própria filha durante uma sessão de exorcismo

Um homem de 35 anos será executado após ser condenado à pena de morte por matar a própria filha, um bebê de 1 ano, em uma sessão de exorcismo nos Estados Unidos.

Blaine Milam foi condenado pelo assassinato de Amora Carson em dezembro de 2008, no leste do Texas. O homem receberá uma injeção letal em uma penitenciária estadual de Huntsville.

Para escapar da morte, o homem afirmou que a culpada pela morte do bebê é Jesseca Carson, sua namorada. Na alegação, Blaine afirma que a mulher, durante a sessão, havia confirmado a informação de que o bebê estava possuído por um demônio. No ano do crime, Jesseca foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio qualificado.

Na sessão, o estadunidense espancou o bebê com um martelo, além de atacar com mordidas e cortes profundos. Amora sofreu múltiplas fraturas no crânio, além de ter braços, costelas e pernas quebrados.

Caso a sentença seja cumprida, Blaine sreá a quinta pessoa executada no Texas apenas em 2025. No geral, a Flórida lidera o número de sentenças de morte, com 12 execuções realizadas.