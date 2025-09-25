Reprodução/Viagens de Fé Acesso a Aparecida no km 71 da Via Dutra. no sentido Rio-São Paulo

O acesso à Aparecida (SP), pela rodovia Presidente Dutra, no km 71, será interditado neste final de semana, no sentido Rio de Janeiro e sentido São Paulo.

A informação é da Polícia Federal Rodoviária, que vai fechar a entrada principal ao Santuário Nacional de Aparecida das 7 às 13 horas, no sábado (27) e no domingo (28).

De acordo a PFR, o objetivo é organizar o trânsito naquele trecho, que no fim de semana passado já registrou aumento considerável de veículos que chegaram à cidade de Aparecida, vindo dos dois sentidos da Dutra.



Com proximidade do feriado de 12 de outubro, em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, o movimento de devotos na cidade aumenta e demanda reorganização do trânsito, entre outras medidas.



De acordo com dados do Santuário Nacional, que é o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina e o segundo do mundo, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o local recebe um grande fluxo de devotos ao longo do ano - em 2024, foram mais de 9 milhões de visitantes. Mas é nas proximidades do 12 de outubro que esse movimento aumenta muito, passando de centenas de milhares.



Em 2024, somente no dia da santa, cerca de 139 mil pessoas estiveram no Santuário. Entre o início da novena, em 3 de outubro, e o dia 12, foram contabilizados mais de 320 mil devotos.

Esse grande movimento de romeiros na cidade e as demandas que ele acarreta exigem reorganização dos órgãos público em diferentes áreas e acabou levantando a discussão sobre a criação de uma taxa de turismo sustentável. A taxa é defendida pela prefeitura como solução para aumentar a arrecadação municipal e custear os serviços oferecidos aos turistas.

Reorganização



No final de semana passada, segundo a PRF, o movimento já aumentou muito, exigindo uma reorganização no trânsito.



Por isso, no sábado e no domingo, das 7 às 13 horas, o acesso à cidade no km 71 estará fechado para veículos. Já os romeiros que chegam a pé e de bicicleta vão poder passar pela entrada normalmente o dia todo.



"Tivemos muitos problemas nesse acesso no fim de semana passado, com enormes congestionamentos, uma vez que o portão principal de acesso ao Santuário é muito próximo da pista e as cabines de cobrança do estacionamento são insuficientes; não dão a vazão necessária, geram lentidão, que rapidamente chega no acostamento da rodovia Presidente Dutra" , explicou a assessoria de imprensa da PRF, ao Portal iG.



Ainda de acordo com esclarecimento, os outros acessos para onde o trânsito será desviado possuem uma malha viária maior para absorver a fila, diminuindo os riscos de acidentes na Dutra, onde a velocidade e o fluxo de veículos são maiores.



"O objetivo é trazer menos impacto e mais segurança; a medida será monitorada pelas equipes para avaliar a necessidade de futuras alterações", informa.







A Polícia Rodoviária Federal espera um número ainda maior de devotos neste próximo dia 12, em relação aos anos anteriores, porque o feriado, neste ano, será domingo.



Acessos alternativos neste fim de semana



Ainda de acordo com a PRF, o acesso de veículos ao município de Aparecida para quem trafega sentido Rio de Janeiro será exclusivamente pela saída do Km 75 .



Para quem trafega sentido São Paulo, o acesso poderá ser feito pela saída do Km 67, em Guaratinguetá, e pela saída do Km 74, em Aparecida.



"Estamos buscando alternativas para amenizar o imenso trânsito que estamos esperando para o dia 12 de outubro e trazer mais segurança para os peregrinos a pé e de bicicleta que, em sua grande maioria, usam o acesso pelo km 71. Com essa medida, separamos o acesso de carro dos romeiros, trazendo mais segurança para ambos", finaliza a Polícia Federal Rodoviária.