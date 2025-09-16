Reprodução/FBI Tyler Robinson, jovem preso por matar Charlie Kirk

O estudante Tyler Robinson, de 22 anos, foi formalmente acusado nesta terça-feira (16) pela morte do ativista conservador Charlie Kirk, de 31 anos, assassinado durante uma palestra no campus da Utah Valley University, em Orem.

O promotor do Condado de Utah, Jeff Gray, anunciou que pretende solicitar a pena de morte, classificando o caso como homicídio qualificado, com agravantes por motivação política e obstrução de justiça.

Kirk, fundador do Turning Point USA e aliado do ex-presidente Donald Trump, foi atingido por um tiro no pescoço enquanto falava em um evento ao ar livre na semana passada.

ENTENDA O CASO: Homem preso por matar Charlie Kirk é identificado, diz polícia

O disparo partiu de um telhado a cerca de 200 metros do local. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações, Robinson chegou ao campus por volta das 8h29 em um Dodge Challenger cinza e permaneceu no local até a execução do disparo.

Evidências colhidas incluem DNA nas palmas das mãos, deixadas quando ele pulou do telhado, além de munições encontradas em um rifle vinculado ao suspeito. Câmeras de vigilância registraram sua fuga correndo pelo campus.

A busca pelo atirador mobilizou o FBI e a polícia de Utah por 33 horas, com oferta de recompensa de US$ 100 mil. Robinson foi identificado por familiares e amigos após confessar o crime em mensagens privadas.

O pai, ex-policial, chegou a incentivá-lo a se entregar, mas a prisão ocorreu apenas na noite de quinta (11), em Spanish Fork, após denúncias. Ele está detido sem direito a fiança e não coopera com as autoridades.

Acusações

Reprodução Multidão acompanhava discurso de Charlie Kirk quando ele foi baleado





As acusações formais incluem homicídio qualificado, obstrução de justiça, disparo de arma causando lesão corporal grave e porte ilegal de armas.

A promotoria sustenta que Robinson tentou apagar provas e instruiu testemunhas a não colaborarem, além de admitir o ato em conversas posteriores ao ataque.

O governador de Utah, Spencer Cox, declarou que o estado apoiará a pena de morte se houver condenação, levando em consideração também a posição da família de Kirk.

O presidente Donald Trump, em entrevistas, defendeu publicamente a aplicação da pena capital no caso, elogiando o ativista como liderança entre jovens conservadores.





A investigação segue em andamento para esclarecer a motivação exata do crime.

Autoridades analisam mensagens, vídeos e material genético como principais evidências, enquanto seguem apurações com conhecidos do acusado.