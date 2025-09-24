Defesa Civil Brasil
A Defesa Civil Nacional  deve enviar neste sábado (27) alertas de demonstração do sistema Defesa Civil Alerta para os moradores da região Centro-Oeste, concluindo o processo de nacionalização da nova ferramenta voltada para desastres de grande perigo.

Os testes estão previstos para ter início às 15h e serão realizados em Brasília e mais 12 cidades da região:

  • Goiânia (GO)
  • Itumbiara (GO)
  • Formosa (GO)
  • Cidade de Goiás (GO)
  • Campo Grande (MS)
  • Dourados (MS)
  • Corumbá (MS)
  • Três Lagoas (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Rondonópolis (MT)
  • Tangará da Serra (MT)
  • Rio Branco (MT)




Em Brasília, os jornalistas terão a oportunidade de acompanhar a demonstração na sala de controle virtual do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres ( Cenad), responsável pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos ( Idap), plataforma do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ( MIDR) que permite o envio estruturado de mensagens de risco para a população.

Estarão presentes os representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ( Sedec), do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel) e das operadoras de telecomunicações.

Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, comentou:  “Do Amapá ao Rio Grande do Sul, teremos 100% do Brasil com o sistema de alerta precoce disponível para a sociedade brasileira. Isso é transformador”.

O que é o Defesa Civil Alerta?

Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco muito alto.

Os alertas sonoros e visuais aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo que o aparelho esteja em modo silencioso. 

O sistema DCA funciona com base na tecnologia cell broadcast, que permite o envio de mensagens para todos os celulares conectados a antenas em áreas específicas.  

O serviço é gratuito e não exige nenhum tipo de cadastro ou aplicativo, bastando que o celular seja compatível (Android e IOS lançados a partir de 2020) e com redes 4G ou 5G. O recurso funciona independente do pacote de dados, e mesmo se o usuário estiver conectado ou não ao Wi-Fi.

