Reprodução/ GOV Defesa Civil Brasil

A Defesa Civil Nacional deve enviar neste sábado (27) alertas de demonstração do sistema Defesa Civil Alerta para os moradores da região Centro-Oeste, concluindo o processo de nacionalização da nova ferramenta voltada para desastres de grande perigo.

Os testes estão previstos para ter início às 15h e serão realizados em Brasília e mais 12 cidades da região:

Goiânia (GO)

Itumbiara (GO)

Formosa (GO)

Cidade de Goiás (GO)

Campo Grande (MS)

Dourados (MS)

Corumbá (MS)

Três Lagoas (MS)

Cuiabá (MT)

Rondonópolis (MT)

Tangará da Serra (MT)

Rio Branco (MT)













Em Brasília, os jornalistas terão a oportunidade de acompanhar a demonstração na sala de controle virtual do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres ( Cenad), responsável pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos ( Idap), plataforma do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ( MIDR) que permite o envio estruturado de mensagens de risco para a população.

Estarão presentes os representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ( Sedec), do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel) e das operadoras de telecomunicações.

Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, comentou: “Do Amapá ao Rio Grande do Sul, teremos 100% do Brasil com o sistema de alerta precoce disponível para a sociedade brasileira. Isso é transformador”.

O que é o Defesa Civil Alerta?

O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco muito alto.

Os alertas sonoros e visuais aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo que o aparelho esteja em modo silencioso.

O sistema DCA funciona com base na tecnologia cell broadcast, que permite o envio de mensagens para todos os celulares conectados a antenas em áreas específicas.

O serviço é gratuito e não exige nenhum tipo de cadastro ou aplicativo, bastando que o celular seja compatível (Android e IOS lançados a partir de 2020) e com redes 4G ou 5G. O recurso funciona independente do pacote de dados, e mesmo se o usuário estiver conectado ou não ao Wi-Fi.