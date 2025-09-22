Aeroporto de Copenhague/Reprodução Voos foram cancelados após drones serem avistados no Aeroporto de Copenhague, na Dinamarca

O Aeroporto de Copenhague, o maior da Dinamarca, foi fechado por várias horas na noite desta segunda-feira (22) após " dois ou três drones de grande porte " serem vistos sobrevoando a área, segundo a polícia local.

O espaço aéreo foi bloqueado por volta das 20h30, no horário local (15h30, no horário de Brasília), impedindo pousos e decolagens até a reabertura, registrada pouco depois da meia-noite local.

Durante a suspensão, voos foram cancelados ou sofreram atrasos, enquanto aeronaves que se aproximavam da capital dinamarquesa foram redirecionadas para outros destinos no país e para as cidades suecas de Gotemburgo e Malmö.

Passageiros com rotas para Hamburgo, Berlim e Frankfurt também foram afetados, de acordo com comunicado do aeroporto.

A polícia de Copenhague afirmou à CNN que, até as 22h15 (17h15, no horário de Brasília), nenhuma prisão havia sido efetuada e que as investigações continuam. O aeroporto informou em publicação no X que os drones ainda estavam próximos da área às 23h17 (18h17, no horário de Brasília).

Outro caso na Noruega

No mesmo dia, a polícia de Oslo prendeu dois estrangeiros por pilotarem drones em área restrita da capital norueguesa, sobre a Fortaleza de Akershus, um castelo medieval usado em eventos oficiais.

As autoridades destacaram que não há indícios de ligação entre os episódios da Dinamarca e da Noruega.





O alerta de segurança com drones na região ocorre semanas após aeronaves russas não tripuladas terem violado o espaço aéreo da Polônia e da Romênia, levando a OTAN a reforçar a defesa em sua fronteira leste.

Até o momento, não há indícios de relação desses incidentes com o ocorrido em Copenhague.