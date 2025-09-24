Reprodução National Geographic e Mi Historia Universal Arqueólogos acham porto submerso que pode levar ao túmulo de Cleópatra

Durante sua busca pelo túmulo perdido da rainha egípcia , a exploradora da National Geographic Kathleen Martínez descobriu uma paisagem submersa próxima às ruínas de Taposiris Magna.

A arqueóloga dominicana, em parceria com o famoso explorador marítimo Bob Ballard, conhecido pela descoberta do Titanic, identificou um porto afundado no Mar Mediterrâneo.

O achado, anunciado pelo Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito, pode representar um avanço decisivo na investigação sobre o local de sepultamento da última faraó do Egito. Entre os vestígios encontrados estão ânforas, âncoras, colunas e pisos polidos.

National Geographic Descoberto porto submerso ligado à busca pelo túmulo de Cleópatra





Martínez, que deixou a advocacia criminal para se dedicar à arqueologia, procura o túmulo de Cleópatra desde 2005. Muitos especialistas acreditam que a rainha teria sido enterrada em Alexandria, mas a pesquisadora defende que o local escolhido teria sido Taposiris Magna, templo dedicado à deusa Ísis, situado a cerca de 50 quilômetros da antiga capital.

Segundo ela, o novo porto submerso indica que o templo foi não apenas um centro religioso, mas também um polo comercial marítimo, o que reforça sua importância na época de Cleópatra.

“Isso o torna um lugar com todas as condições para ser escolhido como o local de sepultamento da rainha e de Marco Antônio” , afirmou.

National Geographic Mapa do fundo do mar das águas da costa de Taposiris Magna, destacando uma crista submersa (vermelha e laranja) a cerca de 15 metros de profundidade.





Em 2022, Martínez e sua equipe já haviam revelado a existência de um túnel de 1,3 km, parcialmente inundado, que conduzia em direção ao mar, além de artefatos datados do período ptolomaico. Agora, com as estruturas submersas detectadas por sonar e exploradas por mergulhadores, a hipótese ganha ainda mais força.

A descoberta será tema do documentário “Cleopatra’s Final Secret”, que estreia em 25 de setembro no canal National Geographic e no dia seguinte no Disney+ e Hulu.

Nascida em 69 a.C., Cleópatra VII foi a última governante da dinastia ptolomaica. Parceira política e amorosa de Júlio César e Marco Antônio, é lembrada tanto pelo poder quanto pelo mistério em torno de sua morte. Após a derrota para Otaviano na Batalha de Ácio (31 a.C.), teria se suicidado aos 39 anos, possivelmente com veneno de cobra, embora essa versão nunca tenha sido comprovada.

Martínez acredita que, para escapar da humilhação de ser exibida em Roma, Cleópatra teria planejado esconder seu corpo ao lado de Marco Antônio em um local onde os romanos jamais procurariam. As ruínas e descobertas em Taposiris Magna, moedas com a efígie da rainha, cerâmicas, múmias cobertas de ouro e inscrições dedicadas à deusa Ísis, sustentam essa hipótese.





Apesar das divergências na comunidade acadêmica, as escavações têm produzido avanços significativos sobre o período ptolomaico e sobre a relevância do templo. Para Martínez, a busca está mais perto do fim:

“Ninguém pode me dizer que Cleópatra não está em Taposiris Magna. Para isso, seria preciso escavar toda a área e não encontrá-la. Para mim, é apenas uma questão de tempo.”