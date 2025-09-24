Reprodução/Instituto de Pesquisa Harte Água-viva gigante é encontrada em praia nos EUA

Uma espécie rara de água-viva assustou banhistas em uma praia na costa do Texas, nos Estados Unidos. O animal, conhecido como "malvado rosado", em virtude da sua cor, pode ter até 21 metros de comprimento.

Conhecidos como Drymonema larsoni, os tentáculos da medusa podem pesar até 23 quilos, de acordo com Jace Tunnel, diretora de engajamento comunitário do Harte Research Institute. A informação foi confirmada pela mídia estadunidense.

O animal foi confirmado como uma nova espécie em 2011, 90 anos após a última nova medusa ter sido documentada.

Ainda segundo a diretora, essa espécie não costuma viver por muito tempo se não tiver uma fonte confiável de alimento, além de ser sensível a mudanças ambientais bruscas.

Apesar do tamanho assustador, a espécie não é uma ameaça direta aos humanos. Esses animais foram vistos pela primeira vez no Golfo, no início dos anos 2000, durante uma pesquisa científica.