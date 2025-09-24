Divulgação/PCMG Homem é preso após tentar abusar sexualmente da mãe

Um homem de 41 anos foi preso na terça-feira (23) após tentar abusar sexualmente da própria mãe, de 71 anos. O episódio ocorreu na região da Pampulha, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A vítima relatou aos policiais que o filho era usuário de drogas e costumava beber todos os dias. A mulher, de acordo com a Polícia Civil, estava bebendo ao lado do suspeito, do irmão e de sua cunhada momentos antes do episódio.

Em um dado momento, o homem tirou a roupa e começou a andar nu pela casa, segurando uma faca e tentando arrastá-la afirmando que queria ter relações sexuais com a mãe.

A idosa afirmou aos militares que conseguiu se desvencilhar com a ajuda da cunhada.