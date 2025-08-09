Tiktok/ @nautiluslive Robô subaquático flagra água-viva pré-histórica rara e ferida

Em uma expedição recente ao Estreito nas Ilhas Salomão, uma equipe de exploradores marítimos registrou imagens impressionantes de uma medusa-coroa pré-histórica (Paraphyllina coronata), uma espécie rara de águas-viva .





O encontro ocorreu a cerca de 650 metros de profundidade, quando um robô subaquático controlado à distância chamado Hercules capturou o animal à deriva nas chamadas águas médias.

O cientista marinho Dr. Dhugal Lindsay observou que o exemplar apresentava sinais incomuns em sua estrutura. “Este indivíduo parece ter sido ‘mordido’ quando mais jovem, devido aos tentáculos regenerados e à assimetria no plano corporal, que normalmente é radial”, explicou.

Essas medusas, conhecidas como cifomedusanos, habitam regiões pouco acessíveis e são raramente registradas em vídeo, tornando o avistamento um marco para a pesquisa de biodiversidade marinha.





As imagens, segundo a equipe, ajudam a ampliar o conhecimento sobre as espécies que prosperam nas zonas menos exploradas do oceano.

É a primeira vez que essa água-viva pré-histórica surge na frente das câmeras. Ela vive nas mais remotas profundezas do oceano, onde é muito difícil do homem chegar.