FAB FAB intercepta avião suspeito do Peru e piloto é detido no AM

A Força Aérea Brasileira (FAB), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), interceptou nesta segunda-feira (22) uma aeronave suspeita que entrou no espaço aéreo nacional vinda do Peru. O procedimento foi conduzido pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) após os radares detectarem o avião sem plano de voo, matrícula visível ou comunicação com o controle aéreo.

Para a abordagem, um caça A-29 Super Tucano foi acionado e realizou as etapas previstas nas Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Inicialmente, houve reconhecimento a distância e tentativas de contato visual e por rádio. Diante da ausência de resposta, a Defesa Aeroespacial ordenou mudança de rota, não atendida pelo piloto. Em seguida, foram efetuados tiros de aviso e, posteriormente, de detenção, conforme prevê o Decreto nº 5.144/2004.





Pressionado pelas ações, o piloto conduziu a aeronave a um pouso forçado em área isolada, cerca de 30 quilômetros a oeste de Tefé (AM). No local, agentes da Polícia Federal, transportados em um helicóptero H-60 Black Hawk da FAB, realizaram a prisão do suspeito.

A operação faz parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e da Operação Ostium, que visam reforçar o combate ao narcotráfico e garantir a segurança do tráfego aéreo em regiões de fronteira, frequentemente utilizadas para o escoamento de atividades ilícitas.