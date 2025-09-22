FreePik Eclipse mais longo do século se aproxima; saiba quando será

Um eclipse solar total que deverá proporcionar mais de seis minutos de escuridão absoluta, está previsto para ocorrer no dia 2 de agosto de 2027 e já é considerado o maior espetáculo astronômico do século 21. O fenômeno, já confirmado pela NASA, poderá ser visto do hemisfério oriental.

Em quais lugares será possível observar o eclipse solar?

Apesar de várias regiões da Europa, África e sul da Ásia poderem acompanhar o eclipse de forma parcial, a totalidade — momento em que a Lua encobre inteiramente o Sol — será visível em apenas uma faixa estreita que atravessará dez países.

De acordo com o site Eclipse Wise, essa linha de sombra passará por Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Qual será a duração do eclipse solar?

Segundo o portal Space, o fenômeno vem sendo conhecido como o “eclipse do século” devido a duração incomum do fenômeno. A fase de totalidade poderá alcançar até 6 minutos e 23 segundos, sendo assim considerado o maior período de totalidade sobre terra firme em todo o século XXI.

Ainda assim, o eclipse de 2027 deve superar o tempo estimado, o que vai oferecer uma oportunidade única tanto para observadores quanto para pesquisadores.

Além da duração prolongada, o eclipse de 2027 também terá uma faixa de totalidade maior do que o normal. Isso vai ocorrer porque a Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra, o chamado perigeu, o que deve ampliar a área de sombra projetada.

No dia 2 de agosto, essa faixa terá cerca de 258 quilômetros de largura e se estenderá por mais de 15 mil quilômetros sobre a superfície terrestre. No total, a sombra cobrirá 2,5 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre.

Como acontece um eclipse solar?

Segundo a NASA, o eclipse é um fenômeno celeste capaz de causar admiração ao mudar drasticamente a aparência do Sol e da Lua, os dois corpos mais visíveis no céu.

O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, projetando uma sombra sobre o planeta que bloqueia, de forma total ou parcial, a luz solar em determinadas regiões.

Esse evento não é frequente, já que a órbita da Lua não está no mesmo plano exato da Terra e do Sol. O período em que esse alinhamento se torna possível são chamados de temporadas de eclipses, que acontecem duas vezes ao ano.