REPRODUÇÃO/WHATSAPP Advogada criminalista é executada com 20 tiros em MG

A advogada Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (22) no bairro Ermelinda, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ela foi atingida por pelo menos 20 disparos enquanto estava na Rua Otaviano Frabri. O autor dos disparos fugiu após a ação. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.



Kamila atuava desde 2019 nas áreas Cível, de Família, Trabalhista e Criminal. Formada pela Escola Superior Dom Helder Câmara, tinha pós-graduação em Direito Processual Civil, cursava Ciências Contábeis e era mestranda em Direito.



Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG) lamentou o crime e classificou a execução como “uma afronta à advocacia e ao Estado Democrático de Direito” . O presidente da seccional, Gustavo Chalfun, defendeu o debate sobre medidas de segurança para advogados, incluindo a isonomia no porte de armas com outras carreiras jurídicas, e pediu ao Legislativo a aprovação de projetos que tornem hediondos crimes contra profissionais da advocacia.



A OAB-MG anunciou ainda a criação de uma comissão para acompanhar as investigações e cobrar punição aos responsáveis. O caso é investigado pela Polícia Civil.