EUA: tiroteio em escola deixa duas crianças mortas

Um ataque armado na Escola Católica Anunciação, em Minneapolis, Minnesota (EUA), resultou na morte de duas crianças, de oito e dez anos, nesta quarta-feira (27). De acordo com o chefe de polícia Brian O'Hara, outras duas vítimas infantis permanecem em estado crítico. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas, sendo 14 crianças e três adultos. As informações são do Telegraph.
Segundo as autoridades, o responsável pelo ataque utilizou um rifle, uma espingarda e uma pistola antes de tirar a própria vida. As famílias das vítimas fatais já foram notificadas.
O governador de Minnesota, Tim Walz, afirmou que as forças de segurança estaduais estão atuando no local e lamentou o episódio:
“Rezo por nossos filhos e professores, cuja primeira semana de aula foi marcada por esse terrível ato de violência”.
O prefeito Jacob Frey declarou que acompanha os desdobramentos e ativou a equipe de resposta a emergências.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou na plataforma Truth Social, dizendo que a Casa Branca “continuará monitorando esta terrível situação” e pediu orações pelos afetados.
Pais e familiares aguardavam em um ponto de reunificação para reencontrar seus filhos. Muitos choravam, se abraçavam e davam as mãos enquanto esperavam por notícias.