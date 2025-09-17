Wesley Tingey/Unsplash Piscina

Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu afogado na piscina da própria casa, no Bairro Canaã, em Cachoeira Alta, no interior de Goiás. O caso aconteceu por volta das 11h da última segunda-feira (15).

Segundo relato do tio da vítima à Polícia Civil, a mãe da criança estava em frente à residência com um pedreiro contratado pela família, quando o trabalhador percebeu que o bebê estava boiando na água. Ele entrou imediatamente na piscina, retirou a criança e tentou reanimá-la ainda no local. A informação é do site Mais Goiás.

O menino foi levado às pressas para o hospital da cidade, onde os profissionais de saúde realizaram manobras de reanimação. Apesar dos esforços, a criança não resistiu e morreu na unidade.

O pai não estava em casa no momento do ocorrido. Ao ser informado, foi até o hospital acompanhar a situação. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.