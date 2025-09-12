Reprodução/FBI Tyler Robinson, jovem preso por matar Charlie Kirk

O homem suspeito de matar o ativista político Charlie Kirk na quarta-feira (10) foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos. Ele foi preso na noite de quinta-feira (11), no estado de Utah, segundo as autoridades do FBI e o governador Spencer Cox.

A captura ocorreu após um familiar do suspeito relatar que Robinson havia confessado ou insinuado o crime. As informações foram compartilhadas pelo governador em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), ao lado da agência de segurança.

Natural da cidade de Washington, em Utah, Robinson foi reconhecido pelo pai após fotos divulgadas pela polícia. Foi também o pai que o levou às autoridades após ele confessar o crime.

Imagens de câmeras de vigilância mostraram o suspeito chegando ao campus da Universidade de Utah Valley no dia do ataque, com uma camiseta marrom lisa, shorts claros, boné preto e sapatos claros.

De acordo com Cox, Robinson escreveu mensagens no Discord sobre balas de rifle e chegou a confessar o crime a um amigo. Familiares também relataram que ele criticava Kirk antes do ataque e mencionava o ativista em conversas de jantar.

"O suspeito disse que Kirk estava cheio de ódio e espalhava ódio", contou o governador.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que a prisão aconteceu às 22h de quinta-feira e destacou a rapidez da operação. "Em menos de 36 horas, o suspeito foi preso em um período histórico", disse.

Segundo Patel, já foram analisadas evidências forenses e mais de 11 mil pistas ligadas ao caso. Entre elas, um estojo de bala com a arma do crime, que foi descartada em uma área de mata próxima à universidade. Nos cartuchos, havia frases escritas como "pegue essa, facista!" , e "se você ler isso, você é gay".

Quem é Tyler Robinson

Robinson é o principal suspeito do assassinato de Kirk. Natural do condado de Washington, em Utah, ele foi preso em St. George, a mais de 400 km do local do crime.

Mais velho de três irmãos, é filho de um veterano da polícia americana. Sua mãe, Amber Jones Robinson, costumava compartilhar a rotina da família nas redes sociais.

Segundo a imprensa local, Robinson era bolsista da Universidade Estadual de Utah e tinha bom desempenho acadêmico. O governador Spencer Cox agradeceu aos familiares do jovem por colaborarem com a investigação e comunicarem o FBI sobre o caso.

Relembre o caso

Charlie Kirk, 31, uma das principais vozes da extrema-direita nos Estados Unidos, foi morto com um tiro no pescoço enquanto discursava na área externa da Universidade de Utah Valley, na quarta-feira (10), por volta das 13h (horário local). Segundo o FBI, o disparo partiu de um prédio do campus a cerca de 180 metros de distância.





Aliado próximo de Donald Trump, Kirk liderava o grupo conservador Turning Point USA, voltado a atividades e eventos em centros educacionais. Nas redes sociais, reunia mais de 14 milhões de seguidores. Ele deixa a esposa e dois filhos pequenos.