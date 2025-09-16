Reprodução/redes sociais Momento em que objeto não identificado é interceptado

O céu da província de Shandong, no leste da China, foi tomado por um clarão misterioso na noite de sexta-feira (12), no que gerou diversas especulações sobre ser um OVNI (objeto voador não identificado).

Moradores de cidades como Weifang e Rizhao relataram ter visto a bola de fogo cruzando rapidamente os céus antes de desaparecer em um flash ofuscante. Poucos segundos depois, o silêncio da noite foi quebrado por dois estrondos altos, comparados a disparos de artilharia, segundo testemunhas, conta o jornal The Sun.

Câmera registrou o momento

O fenômeno, registrado em vídeos que se espalharam rapidamente pelas redes sociais chinesas, mostra um feixe luminoso em queda. Logo em seguida, ele aparenta ser interceptado por um míssil, antes de explodir. Confira:

Just in. A bright aerial event occurred over eastern China. Witnesses reported a flash and a possible impact. Social media buzzed with theories. Some suggested a missile intercept test, others speculated about a UFO shoot-down. pic.twitter.com/es5L8NJLpw— Massimo (@Rainmaker1973) September 15, 2025





Enquanto alguns usuários acreditaram ter presenciado um evento extraterrestre, outros levantaram hipóteses ainda mais ousadas, como a de um teste do sistema de defesa planetária da China.

A teoria ganhou força porque, no início deste ano, o Departamento de Ciência e Tecnologia da China abriu vagas para especialistas em “defesa planetária”. O objetivo é montar sistemas de monitoramento e redes de alerta precoce contra possíveis ameaças vindas do espaço.

Cientistas acompanham a trajetória do asteroide 2024 YR4, conhecido como “matador de cidades”. Ele tem entre 40 e 100 metros de diâmetro e, em caso de impacto, poderia abrir uma cratera do tamanho de uma metrópole. Projeções da Agência Espacial Europeia (ESA) indicam que sua órbita deve cruzar a da Terra em 22 de dezembro de 2032.

Embora a chance de colisão seja considerada baixa, pesquisadores correm para desenvolver métodos de desvio capazes de alterar a trajetória de rochas espaciais ou explosões nucleares projetadas para empurrá-las para fora do curso.

O que dizem as autoridades

De acordo com o The Sun, o governo chinês rejeitou as alegações, afirmando que não receberam nenhuma informação sobre uma interceptação. Porém, não afirmaram o que poderia ser o registro feito.





A falta de informações oficiais alimenta teorias sobre a origem dos objetos interceptados. de acordo com a Newsweek, especialistas em defesa aérea apontam que o incidente pode ter sido parte de um exercício militar de rotina.

A China tem intensificado seus programas de defesa e realizado testes de mísseis nos últimos anos, mas mantém grande sigilo sobre suas operações militares.