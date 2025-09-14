Reprodução Crianças morrem após ataque de vespas na China

Dois irmãos, de 7 e 2 anos, morreram na província de Yunnan, no sudoeste da China, depois de serem atacados por um enxame de vespas. As crianças estavam com a avó em um campo de milho quando se afastaram para brincar em um bosque de pinheiros e acabaram sendo picadas centenas de vezes.

A menina não resistiu ainda no local, enquanto o menino chegou a ser levado para a UTI, mas morreu no dia seguinte. A avó, que tentou resgatá-los, também foi hospitalizada por uma semana. Os pais, que trabalhavam como migrantes em outra província, voltaram apenas para receber a notícia da morte dos filhos.

Segundo laudos, o garoto sofreu mais de 300 picadas, e a irmã, cerca de 700. Os insetos foram identificados como vespas Vespa velutina nigrithorax, conhecidas como “vespas de patas amarelas”.

Elas estavam sendo criadas por um agricultor local, identificado como Li, que foi detido por homicídio culposo e liberado sob fiança. Ele pagou à família uma compensação de 40 mil yuans (cerca de R$ 32 mil) e afirmou não ter mais recursos.

Li criava os insetos há dois anos para comercializar crisálidas, consideradas iguaria na região, mas não havia registrado a atividade como exigem as normas locais.

Após a tragédia, exterminou as colônias. O departamento florestal anunciou inspeções em criadouros e proibiu a criação de vespas da espécie.