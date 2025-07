Reprodução Objeto voador corta o céu do interior paulista





Uma câmera com sensor infravermelho registrou OVNIs( Objeto Voador Não Identificado) no céu da cidade de São Pedro, Região Metropolitana de Piracicaba, interior de São Paulo, na noite de 8 de julho.





O fenômeno ocorreu por volta das 20h30 e intrigou moradores pela movimentação que não corresponde a aeronaves conhecidas. Segundo o autor do registro, o que mais chamou atenção foi o brilho das luzes muito superior à de um avião comum.

"Era um brilho branco que oscilava. E assim, eram vários pontos, que não apareciam todos simultaneamente. Ela seguia um percurso e de repente ela ficava com um brilho mais forte e sumia. Aí, de repente, aparecia outra luz em outro local" , relatou à CNN .

Trajetória incomum

Segundo outros relatos, as luzes têm aparecido com frequência diária, sempre no mesmo horário. Até o momento, não há explicações oficiais sobre o que originou as luzes vistas no céu do interior paulista.

Renato Las Casas, professor aposentado do Instituto de Ciências Exatas e coordenador do Observatório Astronômico da UFMG durante mais de 30 anos, explica ao Portal iG que é difícil imaginar o que possa ser apenas com a avaliação da imagem do vídeo.

Para ele, pela imagem é possível descartar a possibilidade de ser um meteoro ou lixo espacial. "Então sobra a possibilidade de extraterrestre (ET), que a probabilidade, vamos dizer, é muito pequena, ou então alguma coisa feita pelo homem mesmo. Mas nem imagino o que possa ser" , observa.





O que é um OVNI?

Por definição, todo objeto no céu que não foi identificado, pode ser chamado de OVNI. O termo não significa necessariamente relatos de envolvimento com vida extraterrestre ou algo relacionado à ufologia.

Por não ser identificado, ele pode ter relação com aeronaves clandestinas ou com outros objetos que podem ser encontrados no céu, como drones, balões atmosféricos, satélites ou projéteis. O termo também se aplica a fenômenos atmosféricos, como estrelas, cometas e meteoritos.