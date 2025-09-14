Reprodução Carreta gigante

Após duas semanas de preparativos, a maior carreta já vista na história da Via Dutra iniciou a descida da Serra das Araras, no Sul Fluminense, nesta madrugada. A carga especial, que partiu de Guarulhos (SP) rumo ao Porto de Itaguaí (RJ), percorrerá o trecho entre o km 239, em Piraí, e o km 221, em Paracambi.

Para viabilizar a operação, será necessário o bloqueio total da pista de subida — sentido Rio–São Paulo — entre 23h deste domingo (14) e 5h de segunda-feira (15).

Ao longo do dia, equipes logísticas já atuaram na região, incluindo a retirada de 111 blocos de concreto usados nas obras da Serra.

A concessionária RioSP coordena a ação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a transportadora IRGA, exigindo condições ideais de clima e tráfego reduzido.

De acordo com a previsão, a descida do comboio começará às 23h, após o fechamento da pista no km 224,8. A liberação total do tráfego está programada para as 5h de segunda-feira.

Autoridades orientam motoristas a planejarem suas viagens, respeitarem a sinalização e os limites de velocidade.

Profissionais estarão distribuídos ao longo do trecho para dar suporte e reforçar a segurança durante a passagem do megaequipamento.