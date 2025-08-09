Reprodução Redes Sociais Tiroteio em Vila Velha mata adolescente e manicure de 31 anos

Um tiroteio ocorrido no bairro Primeiro de Maio, na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, resultou na morte de duas pessoas: a manicure Andressa Conceição, de 31 anos, e a adolescente Sophia Vial, de 15 anos. O caso aocnteceu na tarde deste sábado (9). As informações são do Folha de Vitória.

De acordo com informações apuradas pelo Folha Vitória, o ataque teria como alvo um integrante de facção rival ligada ao tráfico de drogas. Durante a ação criminosa, os disparos atingiram Sophia, Andressa, a filha da manicure e outra criança.

Sophia, que retornava de um grupo de oração com familiares, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os suspeitos ou prisões relacionadas ao crime.

Violência crescente na região

O bairro Primeiro de Maio faz parte da chamada Região 3 de Vila Velha, que engloba áreas como Aribiri, Ataíde, Bairro Garoto, Ilha das Flores, Santa Rita e Zumbi dos Palmares, entre outras. Essa área é marcada por confrontos entre as facções Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP), que disputam o domínio do tráfico de drogas.





A tensão é tão intensa que o trecho entre Santa Rita e Primeiro de Maio ganhou o apelido de “Faixa de Gaza” devido à frequência dos tiroteios. Em julho deste ano, por exemplo, o trabalhador terceirizado da EDP, Luciano Souza Andrade, de 41 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida enquanto prestava serviço no bairro Zumbi dos Palmares.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a disputa entre os grupos criminosos ocorre de forma fragmentada, com a luta pelo controle acontecendo rua a rua nos bairros da região.