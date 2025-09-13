WPIX Homem é proibido de entrar em supermercado com jacaré de apoio emocional

Um homem da Pensilvânia não poderá mais levar seu jacaré de apoio emocional para dentro de um Walmart após a visita recente ao supermercado ter surpreendido os clientes. As informações são do Ny Post.

O dono do animal, Wesley Silva, de 60 anos, revelou que seu pet, chamado Jinseioshi, foi proibido de entrar no Walmart em West Brownsville, na Pensilvânia, apesar de afirmar que, em saídas anteriores, nunca houve problemas.

“Já fomos a restaurantes” , contou Silva à emissora WPXI na quarta-feira.

“Estivemos no Denny’s, onde ela é uma estrela. Recebe tratamento de VIP.”

O réptil, que mede cerca de 1,5 metro e pesa 14 quilos, foi fotografado pelo menos duas vezes neste mês por clientes assustados na loja localizada ao sul de Pittsburgh.

Em uma das imagens, o animal aparece vestindo um vestido cinza enquanto Silva o empurrava em um carrinho de compras. Em outra foto, Jinseioshi usava uma camiseta com coleira.

Silva afirmou que o jacaré, sempre mantido na guia, costuma ser bem recebido em locais públicos e disse estar desapontado com a decisão do Walmart após a repercussão das fotos.

“A segurança de nossos clientes e funcionários é nossa maior prioridade”, declarou o Walmart em nota ao canal.

“Aceitamos animais de serviço em nossas lojas, mas é inaceitável expor o público a um potencial perigo. Por isso, jacarés não são permitidos em nossas dependências.”





Segundo a empresa, apenas cães e mini-horses são reconhecidos como animais de serviço pela lei americana de acessibilidade (ADA).

Questionado sobre a proibição, Silva resumiu:

“Vou apenas seguir o fluxo”.