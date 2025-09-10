WDSU Restos de criança são encontrados dentro de jacaré

Um grupo de caçadores encontrou restos humanos dentro do estômago de um jacaré capturado na terça-feira (9), próximo a uma lagoa onde um menino autista não verbal foi atacado e morto por um desses predadores. As informações são do NY Post.

Bryan Vazquez, de 12 anos, estava desaparecido havia quase um mês quando autoridades localizaram seu corpo mutilado em uma lagoa perto da casa da família, em New Orleans.

Após a descoberta macabra, equipes foram mobilizadas para eliminar os chamados “jacarés-problema” e tentar identificar qual deles havia matado Bryan.

Na terça-feira, um grupo de caçadores em Lacombe, do outro lado do lago Pontchartrain, pode ter encontrado o animal certo. Dentro de um jacaré aberto, havia restos humanos, entregues imediatamente ao Instituto Médico Legal de Orleans Parish, que fará exames de DNA para confirmar se pertencem ao garoto, segundo informou a emissora WWLTV.

Bryan desapareceu em 14 de agosto, quando sua mãe, Hilda Vazquez, o deixou em casa sob os cuidados da irmã de 11 anos. Por volta das 5h da manhã, o menino saiu por uma janela destrancada e vagou pelas ruas, algo que já havia acontecido pelo menos duas vezes, segundo a polícia.

Ele foi visto pela última vez em imagens de câmeras de segurança naquela manhã, usando apenas uma fralda geriátrica.

A história de Bryan já era marcada por violência. Quando tinha apenas três meses, foi brutalmente agredido pela mãe, sofrendo fratura de crânio, pernas quebradas, colapso de pulmão e uma lesão cerebral traumática, que, segundo as autoridades, contribuiu para seu autismo e sua dificuldade de fala.

Hilda Vazquez foi condenada por agressão em 2013, e o bebê chegou a ser retirado de sua guarda. No entanto, em algum momento, o Departamento de Crianças e Serviços Familiares da Louisiana devolveu Bryan aos cuidados da mãe, embora não se saiba exatamente quando.





O corpo do menino, já em estado avançado de decomposição, só foi encontrado em 26 de agosto.

No último domingo (8), Hilda foi presa e acusada de homicídio culposo e crueldade de segundo grau contra menores. Ela pode pegar até 20 anos de prisão. A audiência para definição de fiança está marcada para a próxima semana.