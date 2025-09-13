Reprodução/redes sociais Equipes de resgate trabalham em meio aos escombros

Uma explosão destruiu parcialmente um bar no bairro de Vallecas, em Madri, na Espanha, neste sábado (13), deixando pelo menos 25 pessoas feridas. O fato ocorreu por volta das 15h (10h no horário de Brasília).

Vídeos postados nas redes sociais mostram o trabalho de resgate de vítimas e as equipes no interior do bar, que teve parte do teto destruído, além de escombros espalhados pelo chão. Assista:







Segundo a última atualização da Agência de Segurança e Emergências de Madri, pelo menos 25 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo que três estão em estado grave, e duas em estado “potencialmente grave”.

Pelo menos 3 UTIs móveis, 4 ambulâncias e apoio psicológico foram direcionados para a região. Cães farejadores e drones também foram mobilizados para ajudar no trabalho de resgate.



A imprensa local afirma que a explosão teria sido causada por um vazamento de gás num imóvel residencial que fica junto ao bar, no térreo de um prédio de três andares.

No fim da tarde, horário local da Espanha, os bombeiros ainda removiam os escombros.





Com a explosão, as portas do bar foram arrancadas das dobradiças e cacos de vidro se espalharam pela rua.



O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, lamentou o ocorrido e manifestou seu apoio aos feridos e familiares, na sua rede social.

“Estamos acompanhando a situação em Puente de Vallecas. Nossas equipes de emergência trabalham sem descanso com 18 unidades dos bombeiros, incluindo a unidade canina, e o apoio aéreo da polícia de Madrid, com drones”, publicou.

