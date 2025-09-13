Reprodução Gatos que sofreram acidente na Dutra

Um carro que carregava gatos sofreu um acidente na rodovia Presidente Dutra neste sábado (13), por volta das 5 da manhã, em Jacareí, km 161, sentido São Paulo (SP). Felizmente, os animais e o motorista não sofreram ferimentos graves.



Quanto aos animais, a segurança foi garantida pelo uso correto das caixas de transporte, que permitiu com que os animais saíssem do carro sem nenhum arranhão e fossem devolvidos ao dono.

Reprodução Carro fica destruído após acidente na Dutra

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu contra a barreira de proteção e foi parar numa via local.

Ainda de acordo com a corporação, ele sofreu ferimentos moderados. Já os dois gatos, sem nenhum ferimento, apenas um pouco assustados. Os pets foram devolvidos ao dono no hospital pelos agentes da PRF.

Vídeo



















