Reprodução O pianista carioca Francisco Tenório Cerqueira Júnior, o Tenorinho

Após 49 anos, o corpo do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, o Tenorinho, desaparecido em Buenos Aires, na Argentina, em março de 1976, foi identificado em um cemitério da capital, por meio de exame de impressões digitais.

A informação foi confirmada neste sábado (13) pela embaixada do Brasil em Buenos Aires.



O músico carioca desapareceu às vésperas do golpe militar na Argentina.



"A embaixada do Brasil foi oficialmente informada sobre a identificação dos restos mortais do pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenorinho, desaparecido em Buenos Aires na noite de 18 de março de 1976, nas vésperas do golpe militar na Argentina" , diz o comunicado.



Segundo relato da embaixada, o pianista, na época com 34 anos, estava em turnê pelo Uruguai e Argentina junto com Vinicius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona.

Naquela noite, fez show no centro de Buenos Aires. Depois foi para o hotel Normandie, decidiu sair para comprar cigarros e nunca mais foi visto.



O sumiço ocorreu no contexto da repressão política, sequestros, torturas e mortes dos milhares de desaparecidos nas ditadura militar na Argentina e no Brasil.



De acordo com as investigações, ele foi confundido com militantes, foi capturado, preso e torturado na Escola Superior de Mecânica da Armada (Esma), o maior centro clandestino de tortura e prisão da ditadura argentina, com mais de 5 mil presos.

Atualmente, ao local briga o museu Espaço Memória Direitos Humanos.



Tenorinho morreu baleado com um tiro na cabeça e depois foi enterrado no cemitério de Benavídez como indigente.



A informação da identificação do corpo chegou aos familiares por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecimentos Políticos, do Brasil, e pelo procurador federal Ivan Marx.



"Nos últimos dias, graças ao trabalho da Justiça Argentina na busca da verdade sobre os desaparecidos, foi possível saber que o corpo de um homem encontrado em Don Torquato, em 20 de março de 1976, dois dias após o desaparecimento, era Tenorinho. A Embaixada do Brasil em Buenos Aires agradece à Câmara Federal de Recurso e à Procuradoria de Crimes de Lesa Humanidade pelos esforços dedicados à resolução deste importante caso e à busca de Memória, Verdade e Justiça", prosseguiu a embaixada.



Documentário



O desaparecimento de Francisco Tenório Cerqueira Jr virou documentário animado.



"Atiraram no Pianista", do diretor espanhol Fernando Trueba, conta a história de Tenório Júnior.



Reúne depoimentos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Ferreira Gullar, Gilberto Gil, Toquinho e mais figuras importantes da música brasileira.







O longa ganhou como melhor animação o Prêmio Goya, de 2024, e também foi indicado ao Oscar de melhor animação.



Tenorinho era considerado um dos nomes mais marcantes da música instrumental brasileira, mestre na fusão de bossa nova e jazz.



Em 1964 pela RGE, lançou "Embalo", seu único álbum, apontado pelos críticos como uma joia do samba-jazz e da música instrumental e um testemunho da genialidade de um artista cuja carreira foi tragicamente interrompida.

