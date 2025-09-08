Riccardo De Luca/Avalon/picture alliance Javier Milei, presidente da Argentina, ao lado da irmã Karina

A oposição peronista ao governo de Javier Milei derrotou o partido do presidente argentino, La Libertad Avanza, neste domingo (7), nas eleições legislativas da província de Buenos Aires.

A eleição na província de Buenos Aires, a mais populosa e politicamente influente da Argentina, é considerada um termômetro para as eleições nacionais de meio de mandato, marcadas para outubro.



Na região se concentra mais de 37% dos eleitores do país.



Com a vitória do peronismo de centro-esquerda do governador Axel Kicillof, ele se fortalece como principal nome da oposição e possível candidato a presidente em 2027.



Com um registro de cerca de 14.4 milhões de eleitores, as eleições legislativas da Província de Buenos Aires foram realizadas pela primeira vez desde o retorno da democracia em 1983, em uma data diferente das eleições nacionais.



De acordo com o jornal Clarín, 23 senadores e 46 deputados foram eleitos para renovar metade da Legislatura. Em nível municipal, 1.097 vereadores e 401 conselheiros escolares foram eleitos.



O partido Fuerza Patria liderou com cerca de 47%, enquanto La Libertad Avanza ficou em segundo lugar com aproximadamente 34% . Bem atrás, o partido Somos Buenos Aires ficou em terceiro lugar com 5% e o partido de esquerda FIT-Unidad com 4%.



"O rumo não vai mudar, será redobrado", disse o presidente, que falou na sede provincial de sua coalizão.



O presidente argentino reconheceu a derrota, afirmando que sofreu um revéz e que os erros serão corrigidos.



"O que precisa ficar claro é que, sem nenhuma dúvida, no plano político tivemos uma derrota. Se quisermos seguir em frente, é preciso aceitar os resultados. Sofremos um revés e é preciso assumi-lo" , afirmou Milei. " Isso nos levará a uma autocrítica profunda, na qual corrigiremos os erros que cometemos. Não há opção de repetir os mesmos erros. Nós os corrigiremos" , acrescentou.



O Conselho Eleitoral da província de Buenos Aires anunciou que 63% dos eleitores registrados votaram nas eleições legislativas provinciais.



A participação dos eleitores surpreendeu as previsões iniciais e indica que os argentinos também votarão de forma massiva nas eleições legislativas nacionais, marcadas para o dia 26 de outubro.



Kirchner comemora



A ex-presidente Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, acenou a apoiadores na sacada de seu apartamento.



"Viu, Milei? Banalizar o 'Nunca Mais', que representa o período mais negro e trágico da história argentina, não é grátis. Rir da morte e da dor de seus oponentes, tampouco. Mas aponta com o dedo e estigmatizar pessoas com deficiência, enquanto sua irmã cobra 3% de propina de seus medicamentos, é letal", escreveu Cristina, em uma rede social.







O presidente da Argentina, Javier Milei enfrenta uma pressão crescente causada pelas suspeitas de que sua irmã, Karina, estava envolvido em um esquema de corrupção. Além disso, o país vive uma instabilidade no mercado.



A Bolsa de Valores da Argentina despenca nesta segunda-feira (8), depois do fiasco eleitoral do grupo político de Milei no fim de semana.



Se em outubro houver uma derrota similar, os especialistas temem que o governo argentino terá dificuldade para prosseguir com as reformas econômicas em curso no país.