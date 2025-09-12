Reprodução/Facebook Polícia investiga suposto "Boa noite, Cinderela" contra turista argentino no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte do argentino Alejandro Mario Ainsworth, de 54 anos, encontrado na última segunda-feira (8) na estrada da Grota Funda, na Zona Oeste da cidade. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a hipótese de que o turista tenha sido vítima do golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela". A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.

Alejandro estava desaparecido desde domingo (7). O corpo foi localizado sem sinais de violência, e exames periciais vão determinar a causa da morte. O caso chegou a ser acompanhado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), mas foi transferido para a DHC após a identificação da vítima.

Familiares disseram à imprensa argentina que, durante o período em que Alejandro esteve desaparecido, suas contas bancárias foram esvaziadas. Empréstimos em seu nome, somando quase R$ 40 mil, foram contratados e o celular registrou movimentações suspeitas ao longo da segunda-feira.

"Às duas da manhã houve alterações de senha e transferências, e às sete foi tirada uma foto com o celular, enviada para o Google Fotos. O telefone ficou ativo até as nove da noite, mas sem possibilidade de rastrear a localização" , relatou um dos filhos.

A família contou ainda que recebeu uma ligação do hotel onde Alejandro estava hospedado, em Copacabana, informando que ele não havia retornado e que a diária não tinha sido paga.

Natural de Buenos Aires, Alejandro era formado em Administração de Empresas com ênfase em Saúde pela Fundação ISALUD e atuava como gerente administrativo nos Laboratórios LIACE.