Arkeologerna/Divulgação Pântano onde os objetos estavam preservados era um lago antigamente

Arqueólogos descobriram objetos de cerca de cinco mil anos, usados no período Neolítico, em um pântano da região de Gestaberg, na Suécia. Feitos de madeira e utilizados pela população que viveu na época, os achados estavam "intactos" graças a lama e a falta de contato com o oxigênio, que criou uma espécie de "cápsula do tempo" pré-histórica.

O trabalho dos arqueólogos se concentra em uma área de 3,6 mil m², onde antigamente existia um lago usado para pesca e coleta de castanhas-do-mar, explica a Arkeologerna, órgão especializado em arqueologia e patrimônios culturais suecos.

Objetos encontrados

Entre o que foi achado pelos pesquisadores, estão bastões entalhados, que podem ter servido de bengalas, e vestígios de cestos ou armadilhas de pesca, além de estacas e traçados de vime, típicos de civilizações do período Neolítico (de 10.000 a.C. a 3.000 a.C.). O recorte histórico marca o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais pelos seres humanos.

O período de origem dos objetos foi descoberto a partir da datação do carbono, que indica duas fases de uso: de 3.300 a 2.900 a.C. e de 2.900 a 2.600 a.C., segundo a Arkeologerna.

Eles foram preservados após o lago se transformar em pântano, agindo como uma cápsula do tempo natural, segundo os arqueólogos.

“Ao examinarem recentemente o pântano, arqueólogos encontraram não apenas muitos ouriços-do-mar, mas também algo bastante incomum: estruturas de madeira bem preservadas, protegidas por milhares de anos em um ambiente sem oxigênio” , publicou a Arkeologerna em texto divulgado em seu site.





Animais conservados

Além dos objetos utilizados na pesca e colheita, também estavam animais fossilizados no pântano, como peixes e esturjões com marcas nítidas de cortes.

Nas proximidades do pântano, foi encontrada uma área de atividades com lareiras e uma pequena construção sustentada por postes, “provavelmente ligada à coleta e ao manuseio de castanhas-do-mar”, explica a publicação.