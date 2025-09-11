Reprodução/Instagram @charliekirk1776 Donald Trump e Charlie Kirk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai homenagear Charlie Kirk com a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil do país. O ativista de 31 anos foi assassinado na última quarta-feira(10), enquanto participava de um debate com estudantes na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah.

A declaração de Trump ocorreu no Pentágono, durante seu discurso em homenagem às vítimas do atentado de 11 de setembro, que completou 24 anos nesta quinta-feira (11).

"Antes de começarmos, deixe-me expressar o horror e a tristeza de tantos americanos diante do hediondo assassinato de Charlie Kirk. Charlie era um gigante da sua geração, um campeão da liberdade e uma inspiração para milhões e milhões de pessoas."





Em seu discurso, o líder americano prestou suas condolências a família de Kirk e enfatizou o impacto que o ativista teve entre o público jovem.

"Não tenho dúvidas de que sua voz e a coragem que ele colocou nos corações de inúmeras pessoas, especialmente dos jovens, continuarão vivas."



Trump afirmou que a data da cerimônia em homenagem a Charlie Kirk ainda será anunciada.

A medalha Presidencial da Liberdade

Reprodução/Wikimedia Commons. Medalha Presidencial da Liberdade.





A homenagem que será concedida a Charlie Kirk é uma medalha detinada a reconhecer indivíduos que tiveram "uma contribuição especial meritória à segurança ou interesses nacionais dos Estados Unidos, paz mundial, cultural ou outras importantes iniciativas públicas e privadas".

Considerada a maior condecoração do país, ela é concedida pela pelo presidente dos EUA.

Algumas personalidades famosas já receberam a medalha como: a pintora Georgia O'Keeffe, o ícone do reggae Bob Dylan, o papa João Paulo II e o ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

Relembre o caso

Charlie Kirk morreu nesta quarta-feira (10) após ser baleado no pescoço, durante um debate aberto na Universidade de Utah Valley.

Segundo a universidade, Charlie chegou a ser levado a um hospital e passou por uma cirurgia. Cerca de uma hora depois do atentado, o presidente Trump confirmou a morte do aliado.

Um suspeito chegou a ser detido mas foi liberado após interrogatório.

Na manhã desta quinta-feira, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) divulgou imagens de um homem que pode ser o suspeito da morte de Charlie Kirk e pediu ajuda da população para identificá-lo.

Também foi anunciada uma recompensa de US$ 100 mil para quem fornecer informações sobre o suposto atirador.