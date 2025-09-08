Reprodução/ Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba Incêndio na rodovia Tamoios

Um incêndio foi registrado no Túnel 1 da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, na pista de subida sentido São José dos Campos (SP), por volta das 13h desta segunda-feira (8). Em nota ao Portal iG, o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba confirmou a ocorrência.

De acordo com o jornal O Vale, a Concessionária Tamoios informou que as chamas começaram em um reboque que transportava um veículo. Não houve feridos. Por medida de segurança, o túnel foi interditado imediatamente.

As equipes da concessionária atuaram no controle do fogo com apoio do Corpo de Bombeiros. O incêndio foi contido totalmente por volta das 13h30.





Após o resfriamento e a limpeza da pista, o tráfego foi liberado às 14h30, restabelecendo a normalidade na rodovia.

Ainda segundo a equipe, no momento da chegada, as chamas já haviam consumido grande parte do veículo. O fogo foi controlado e, após a extinção, o local foi entregue em segurança à concessionária responsável.