Reprodução O crime ocorreu em dezembro de 2024

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (8) Gabrielle de Souza Curado, a segunda suspeita de aplicar o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela” contra um turista francês na Pedra do Sal, no Centro do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu em Bangu, na Zona Oeste, com apoio do 14º BPM, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo qualificado e lesão corporal grave.

O crime ocorreu em dezembro de 2024. O turista conheceu Gabrielle e duas comparsas na Pedra do Sal, ponto turístico marcado por rodas de samba e vida noturna. O grupo seguiu com ele até uma hospedagem em Copacabana, na Zona Sul.

Durante o trajeto, o francês foi dopado com substância química, possivelmente misturada em bebida alcoólica, e depois arremessado de um veículo em movimento.

A vítima recuperou a consciência apenas no dia seguinte, por volta das 14h, já internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, com ferimentos graves decorrentes da queda.

Além das lesões, o turista teve o celular roubado e sofreu prejuízo financeiro: cerca de R$ 50 mil foram transferidos de sua conta bancária para a da suspeita.

Antes, houve tentativa de movimentar valor superior a R$ 100 mil, que não se concretizou devido à exigência de reconhecimento facial.





Investigações

As investigações conduzidas pela DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) identificaram que Gabrielle responde a outros processos semelhantes na unidade.

Uma das comparsas, Haina Rocha da Cruz, de 19 anos, havia sido presa em maio de 2025, em Belford Roxo, também pelo mesmo tipo de crime. A terceira envolvida segue sob investigação.

A prisão desta segunda-feira foi realizada em um ponto de prostituição na Estrada da Água Branca, em Bangu. Segundo a polícia, Gabrielle atuava de forma reiterada no esquema. O caso segue sob apuração da Deat, responsável por investigações envolvendo crimes contra turistas no estado.