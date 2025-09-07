Ansa Carlo Acutis morreu de leucemia fulminante em 2006

O papa Leão XIV canonizou neste domingo (7), na Praça de São Pedro, no Vaticano, o adolescente italiano Carlo Acutis, que morreu aos 15 anos em decorrência de leucemia. O jovem entra para a história da Igreja Católica como o primeiro santo da geração “millennial” e foi proclamado padroeiro da internet.

Na mesma celebração, também foi canonizado Pier Giorgio Frassati, italiano lembrado por sua vida de fé, solidariedade e dedicação aos pobres.

Durante a cerimônia, o pontífice destacou a juventude dos dois canonizados.

"Muitos jovens, ao longo dos séculos, tiveram de enfrentar esta encruzilhada na vida, como São Francisco de Assis. Às vezes, nós os retratamos como grandes personagens, esquecendo que tudo começou para eles quando, ainda jovens, responderam ‘sim’ a Deus e se entregaram totalmente a Ele, sem guardar nada para si mesmos", disse.

Leão XIV afirmou ainda que a vida de Acutis e Frassati é um convite a não desperdiçar a vida.

"Eles encorajam-nos com as suas palavras: ‘Não eu, mas Deus’, dizia Carlo. E Pier Giorgio: ‘Se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim’. Esta é a fórmula simples, mas vencedora, da sua santidade", declarou.

Quem foi Carlo Acutis, o primeiro santo millennial

Nascido em Londres, em 1991, e criado em Milão, Carlo Acutis se destacou pelo uso da tecnologia como ferramenta de evangelização. Com seu vasto conhecimento na área da computação, criou um site que catalogava milagres e usava a internet para divulgar sua fé. Por esse motivo, foi apelidado de "influenciador de Deus" pelo papa Francisco e reconhecido como padroeiro da internet.

Sua mãe, Antonia Salzano, afirmou que o filho viveu uma vida comum, mas marcada pela devoção religiosa.

"Carlo era uma criança comum, como as outras, brincava, tinha amigos e ia à escola. Mas sua qualidade extraordinária foi que abriu a porta do coração para Jesus e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele queria ajudar as pessoas a terem mais fé", disse.

Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, devido à leucemia. Está sepultado em Assis, vestindo jeans, tênis Nike e uma blusa casual. Seu túmulo atrai milhares de jovens e turistas católicos todos os anos.

IPA/Sipa USA Corpo de Carlo Acutis fotografado durante cerimônia em Assis, na Itália





Os milagres reconhecidos

O primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando uma criança com uma doença rara congênita se curou após ter contato com uma relíquia dele.





O segundo, reconhecido em 2024, envolveu a recuperação de uma jovem na Costa Rica após um acidente de bicicleta em 2022. Com esse reconhecimento, ele pôde ser canonizado neste domingo.