Pier Giorgio Frassati

Neste domingo (7), o papa Leão XIV canonizou Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis em cerimônia realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano. Acutis entrou para a história como o primeiro santo millennial da Igreja Católica, enquanto Frassati foi lembrado por sua vida de fé, solidariedade e dedicação aos pobres.

Durante a celebração, o pontífice ressaltou a juventude dos dois novos santos.

"Muitos jovens, ao longo dos séculos, tiveram de enfrentar esta encruzilhada na vida, como São Francisco de Assis", disse. "Às vezes, nós os retratamos como grandes personagens, esquecendo que tudo começou para eles quando, ainda jovens, responderam ‘sim’ a Deus e se entregaram totalmente a Ele, sem guardar nada para si mesmos", continuou.

O papa também destacou que ambos deixam uma mensagem atual para a juventude.

"Eles encorajam-nos com as suas palavras: 'Não eu, mas Deus', dizia Carlo. E Pier Giorgio: 'Se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim'. Esta é a fórmula simples, mas vencedora, da sua santidade", afirmou.

Conheça, a seguir, a história de Pier Giorgio Frassati, patrono da juventude, dos esportistas e dos alpinistas, segundo as informações do Vatican News.

Vida dedicada à fé



Nascido na cidade italiana de Turim em 6 de abril de 1901, Pier Giorgio era filho de Alfredo Frassati, embaixador e proprietário do jornal La Stampa, e de Adelaide Ametis, artista reconhecida.

Apesar da religiosidade da mãe e do agnosticismo do pai, desenvolveu desde cedo a fé, traduzida em gestos de solidariedade e caridade.

Ao longo dos anos, passou a comungar diariamente ainda estudante e tornou-se ativo nas Conferências de São Vicente de Paulo, com foco no cuidado dos mais pobres.

Apaixonado por arte, literatura e montanhismo, escolheu estudar engenharia mecânica para se aproximar da realidade dos trabalhadores. Também militou na Juventude Católica e no Partido Popular Italiano, defendendo justiça social e se opondo ao fascismo.

Chamado pelos amigos de "Empresa de Transporte Frassati" por carregar mantimentos e roupas a famílias necessitadas, era visto pelo pai como um "homem inútil". Apesar disso, manteve sua missão e, em 1922, tornou-se terciário dominicano, sob o nome de Frei Jerônimo.

Em 1925, contraiu poliomielite durante visitas a doentes e morreu em 4 de julho daquele ano, aos 24 anos. Seu funeral, acompanhado por centenas de pobres e trabalhadores, revelou à própria família a dimensão de sua vida de serviço.

Milagre reconhecido



Em novembro de 2024, o Papa Francisco reconheceu o milagre que abriu caminho para a canonização de Frassati. O caso envolveu a cura de um seminarista da arquidiocese de Los Angeles que havia sofrido uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Segundo o relato, durante uma novena a Pier Giorgio, o jovem sentiu um calor intenso no tornozelo e, na semana seguinte, médicos constataram a recuperação inexplicável. A cura foi confirmada por inquérito diocesano e por especialistas do Vaticano.

Para o então delegado do processo, Dom Robert Sarno, o episódio foi simbólico: um jovem esportista alcançado pela intercessão de Frassati, também conhecido por seu amor ao esporte.





Oração atribuída a Pier Giorgio Frassati

"Senhor Jesus, dai-nos a coragem de voar alto,

fugir da tentação da mediocridade e da banalidade;

tornai-nos capazes, como Pier Giorgio,

de aspirar às coisas mais nobres,

com tenacidade e constância,

e acolher, com alegria, o vosso convite à santidade.

Livrai-nos do medo de não conseguir

ou da falsa modéstia de não ser chamados por Vós.

Concedei-nos a graça,

que vos pedimos, por intercessão de Pier Giorgio,

e a força para continuar, com fidelidade,

no caminho, que conduz, verdadeiramente, "ao alto".

Por Cristo, nosso Senhor. Amém."