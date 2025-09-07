Reprodução: Site Carlo Acutis Vaticano se prepara para a canonização de Carlo Acutis

A cerimônia de canonização de Carlo Acutis aconteceu neste domingo (7) na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. A missa teve início às 5h (horário de Brasília).

Em celebração presidida pelo papa Leão XIV, esse é o primeiro evento de canonização conduzido pelo novo pontífice, eleito em maio após a morte do Papa Francisco. O evento foi transmitido ao vivo pelo Vatican News.

Além de Carlo, outra referência para as novas gerações também foi canonizada neste domingo, Pier Giorgio Frassati, que faleceu em 1920 vítima de poliomielite e ficou marcado por sua atuação em favor dos pobres.

Durante a celebração, o papa Leão XIV ressaltou a juventude dos dois canonizados neste domingo.

"Muitos jovens, ao longo dos séculos, tiveram de enfrentar esta encruzilhada na vida, como São Francisco de Assis", disse.

"Às vezes, nós os retratamos como grandes personagens, esquecendo que tudo começou para eles quando, ainda jovens, responderam 'sim' a Deus e se entregaram totalmente a Ele, sem guardar nada para si mesmos", continuou.

O pontífice refletiu que ambos os novos santos convidam a todos a não desperdiçar a vida.

"Eles encorajam-nos com as suas palavras: 'Não eu, mas Deus', dizia Carlo. E Pier Giorgio: 'Se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim'. Esta é a fórmula simples, mas vencedora, da sua santidade", afirmou.

O primeiro santo millennial

Carlo Acutis nasceu em 1991, em Londres, e cresceu em Milão. Ele é considerado "o primeiro santo millenial". Esse título se deve ao fato de pertencer à geração que cresceu entre o início dos anos 1980 e meados da década de 1990, marcada pela popularização da internet, dos videogames e das primeiras redes sociais.

O jovem ficou conhecido como o “influencer da santidade” por usar a internet para divulgar conteúdos cristãos. Apaixonado pela fé e por tecnologia, criou um site que reúne milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica, além de outras páginas sobre evangelho, orações e vida dos santos.





O primeiro milagre atribuído a Carlo ocorreu em 2010, no Mato Grosso do Sul, quando uma criança brasileira foi curada de uma doença após tocar uma peça de roupa do jovem. O fato foi reconhecido em 2019, permitindo sua beatificação no ano seguinte.

O segundo milagre, confirmado em 2024, abriu caminho para a canonização. Uma jovem da Costa Rica se recuperou de forma inexplicável após um grave acidente, e a cura foi atribuída à intercessão de Acutis.

Desde cedo, Carlo uniu sua paixão pela fé católica ao universo digital, tornando-se uma inspiração para jovens católicos ao redor do mundo.

Durante o pontificado do Papa Francisco, ele foi constantemente citado como exemplo de santidade contemporânea, reforçando a importância do uso ético da internet e do protagonismo juvenil na evangelização digital.

Qual o papel da canonização?

A canonização oficial torna alguém santo perante a Igreja, permitindo culto público em todo o mundo. Carlo Acutis que antes era venerado como beato, com celebrações locais e devoção crescente, principalmente entre adolescentes católicos, agora passa a ser considerado como santo da Igreja Católica.